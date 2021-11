Polska w komentarzach już awansowała na mundial. "Powinien odpocząć Lewandowski"

W piątkowe popołudnie w Zurychu odbyło się losowanie baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Swojego rywala poznała więc reprezentacja Polski, która w pierwszym meczu zmierzy się z Rosją. Jeżeli natomiast Polacy uporają się z pierwszym rywalem w finale, zagrają u siebie ze Szwedami lub Czechami.

Eksperci w dobrych nastrojach po losowaniu. "Mieliśmy fart"

Losowanie mogło być z pewnością zdecydowanie gorsze dla naszej reprezentacji, ponieważ wśród drużyn, na które mogliśmy trafić, były takie potęgi jak Włochy czy Portugalia. Walka o awans nie będzie jednak łatwa, choć wśród ekspertów na Twitterze panuje raczej spory entuzjazm.

Polska zagra z Rosją. Znamy już całą ścieżkę kadry na mundial. PZPN podał już godzinę meczu

- Jeśli ktoś myśli, że trafiło nam się jak ślepej kurze ziarno, to ostatnio też pewien trener myślał, że ogra Węgrów bez Lewandowskiego. Mieliśmy kupę szczęścia. Schować ego, dać z siebie wszystko i udowodnić, że nie tylko zasługujemy na awans, co pasujemy do grona imprezowiczów - napisał dziennikarz Programu 1 Polskiego Radia.

- Jak pokonany Rosję na wyjeździe, to u siebie zagramy ze zwycięzcą Szwecja - Czechy. Zadanie bardzo trudne, ale wykonalne. Byle tylko w Rosji Paulo Sousa nie zdecydował się na odpoczynek dla naszych czołowych graczy - apelował dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Maciej Wąsowski.

- Dość korzystne dla nas to losowanie, choć w żadnym z (oby) dwóch meczów nie będziemy faworytem. Ukraina, Polska i Włochy w Katarze? Trochę optymistycznie, ale też realistycznie - napisał inny dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Jakub Radomski.

- Ależ mieliśmy fart w losowaniu, ten Paulo Sousa to prawdziwy farciarz! A tego samego nie sposób powiedzieć o jego rodakach, Portugalia losowała dziś marne - przyznał dziennikarz Sportowy24 Adam Godlewski.

- Z Rosją powinien odpocząć Lewandowski, żeby potem zrewanżować się Czechom we Wrocławiu za Euro 2012 - ironizował dziennikarz Eleven Sports Sebastian Chabiniak.

ROSJA - POLSKA w barażu MŚ. Szczęśliwe losowanie dla reprezentacji Polski [Sport.pl LIVE]

- Akurat taka ścieżka pod tezę, że jak przejdziemy, to mamy po co jechać na MŚ, a jak nie przejdziemy, to nie pasujemy na turniej. Ale optymistą nie jestem. W Moskwie piekło, Szwedzi nam nie leżą od zawsze, a na EURO było nędznie - skomentował dziennikarz Viaplay Szymon Ratajczak.

Półfinały baraży zostaną rozegrane 24 i 25 marca 2022 roku, natomiast finały odpowiednio 28 i 29 marca.