Ujawniono przyczynę śmierci 23-letniego Brazylijczyka, który grał w lidze japońskiej

W środę informowaliśmy o śmierci 23-letniego Brazylijczyka, Riulera de Oliveira Faustino. Zawodnik występował w Shonan Bellmare. Informacja o jego śmierci była nagła. Początkowo wstrzymywano się od oficjalnego oświadczenia, ponieważ nieznana była dokładna przyczyna zgonu. Głos w sprawie zabrał jednak sam prezes J.League.

Nie żyje 23-letni piłkarz. Znana przyczyna śmierci. Będzie śledztwo?

Dokładną przyczynę śmierci podano po sekcji zwłok. Okazała się nią być ostra zastoinowa niewydolność serca. Nie wiadomo jeszcze, czy przeprowadzone zostanie śledztwo, które miałoby na celu ustalić, czy Riuler de Oliveira Faustino miał odpowiednie kwalifikacje, aby grać w piłkę na zawodowym poziomie.

"Nie potrafię sobie wyobrazić żalu, jaki musi odczuwać jego rodzina, ani szoku i smutku, jaki odczuwają wszyscy członkowie Shonan Bellmare na wieść o jego nagłym odejściu. W imieniu J.League, J.Clubs i całej piłkarskiej rodziny, chciałbym złożyć najszczersze kondolencje" - oznajmił Mitsuru Murai, prezes J.League.

Riuler de Oliveira Faustino brazylijski piłkarz, który przed laty występował w młodzieżowych drużynach w swoim kraju. Pomocnik trafił do Japonii w 2019 roku. Najpierw reprezentował barwy J.FC Miyazaki. Sześć miesięcy później Brazylijczyk przeszedł jednak do Shonan Bellmare, którego zawodnikiem pozostał do ostatnich dni. W sumie od transferu rozegrał 12 meczów i zaliczył dwie asysty.

W przeszłości Riuler de Oliveira Faustino uchodził za jeden z talentów brazylijskiej młodzieżówki. Pomocnik zadebiutował w reprezentacji Brazylii do lat 17. W jej barwach rozegrał siedem spotkań.