Lewandowski znów najlepszy na świecie! Drugi rok z rzędu. Deklasacja

Robert Lewandowski jest jednym z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku obok Leo Messiego czy Jorginho. Napastnik reprezentacji Polski potwierdził swoją obecność na gali w paryskim Theatre du Chatelet, która odbędzie się w poniedziałek 29 listopada o godzinie 20:30. Wraz z Lewandowskim w Paryżu pojawi się trener Julian Nagelsmann oraz Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu. Lewandowski został też nominowany do nagrody FIFA The Best.

Robert Lewandowski piłkarzem roku wg IFFHS. Spora przewaga nad Leo Messim

IFFHS, czyli Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu poinformowała o wynikach głosowania na piłkarza 2021 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden - został nim Robert Lewandowski, który zdobył 150 głosów. Przewaga zawodnika Bayernu Monachium nad Leo Messim była ogromna, ponieważ Argentyńczyk uzyskał 45 głosów mniej. Czołową trójkę w tym zestawieniu zamknął Jorginho z 40 głosami. To druga nagroda z rzędu dla Lewandowskiego od IFFHS.

Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu wyróżniła też Roberta Lewandowskiego w styczniu 2021 roku, umieszczając go w jedenastce dekady, obok Leo Messiego oraz Cristiano Ronaldo. Z kolei w lutym Lewandowski zajął siódme miejsce w głosowaniu na najlepszego piłkarza dekady. Wcześniej kapitan biało-czerwonych zwyciężył w plebiscycie "Golden Player" w drugim roku z rzędu, organizowanym przez włoską gazetę "Tuttosport".

Robert Lewandowski strzelił już 64 gole w 2021 roku i został trzecim piłkarzem w historii, który zdobył co najmniej 60 bramek w przeciągu jednego roku kalendarzowego. Lepszy wynik od Lewandowskiego mają tylko Leo Messi (91 goli w 2012 roku) oraz Cristiano Ronaldo (69 goli w 2013 roku). Reprezentant Polski może zagrać jeszcze w sześciu meczach do końca roku i wciąż ma szansę na wyprzedzenie Portugalczyka.

