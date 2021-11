Owen Hargreaves ostro o Złotej Piłce. "Nawet nie ma sensu o tym rozmawiać. Musi ją dostać i koniec"

Już 29 listopada odbędzie się ceremonia "Złotej Piłki". Plebiscyt magazynu "France Football" nie ma murowanego faworyta. Ale jednym z nich jest na pewno Robert Lewandowski. - Do cholery! Dajcie Lewandowskiemu Złotą Piłkę! A jeśli nie, to ja z przyjemnością oddam mu swoją - niedawno stwierdził Luis Suarez Miramontes, były piłkarz Barcelony, który zdobył Złotą Piłkę w 1960. O tym, że Polak zasłużył na to trofeum przekonany jest także m.in. Owen Hargreaves. Ba, były piłkarz Bayernu Monachium i obu Manchesterów wręcz uważa, że Lewandowski na pewno wygra tegoroczny plebiscyt.

- Nawet nie ma sensu rozmawiać o Złotej Piłce za 2021 rok. Lewandowski musi ją dostać i koniec kropka. Jeśli chcemy dyskutować i rozmawiać o innych nazwiskach, to chyba tylko pod kątem wizji przyszłorocznego głosowania - stwierdził Hargreaves na antenie BT Sport, a jego wypowiedź przytoczył Filip Kapica, dziennikarz Eleven.

Robert Lewandowski jest w kosmicznej formie. W 2021 roku zdobył już 64 bramki. Żaden inny napastnik - oprócz Polaka - nie zbliżył się nawet do jego liczb. A najlepszy dotychczasowy wynik strzelecki Roberta, to 54 bramki w 2019 roku.

Oprócz Polaka szanse na triumf w plebiscycie mają też Jorginho i Leo Messi. Brazylijczyk z włoskim paszportem wygrał z Chelsea LM, a z kadrą Euro 2020. Z kolei Messi to król strzelców La Ligi i Copa America (a Argentyna wygrała ten turniej). Co ciekawe: pojawiają się głosy, że to Messi jest już pewny wygranej. Taką informację przekazał Maxi Biancucchi, kuzyn Leo. Poinformował on o tym na "Twitterze". Spytany przez jednego z internautów, czy Messi zdobędzie Złotą Piłkę, Maxi Biancucchi odpowiedział przekonująco: Tak, oczywiście.

Rok temu Lewandowski miał ogromnego pecha

Warto dodać, że rok temu gazeta "France Football" odwołała plebiscyt z powodu pandemii. Lewandowski był największym poszkodowanym tej sytuacji, bo zdobył z Bayernem Monachium potrójną koronę. A także zgarnął korony króla strzelców Ligi Mistrzów, Bundesligi oraz Pucharu Niemiec. Otrzymał też tytuł "Piłkarza Roku UEFA".