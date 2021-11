Ronaldinho znowu ma wielkie kłopoty! Przeszłość go doścignęła

Ronaldinho jest w sporze prawnym ze swoją byłą żoną, Priscillą Coelho. Kobieta domaga się od byłego piłkarza niezapłaconych alimentów, które zostały zasądzone już w 2005 roku. Ronaldinho miał płacić kobiecie 13 tysięcy funtów (około 72 tysiące złotych) miesięcznie. Prawnik kobiety powiedział w rozmowie z brazylijską gazetą "Extra", że 11 listopada Ronaldinho dostał wezwanie do sądu, aby mógł zostać formalnie powiadomiony o terminie płatności. Wcześniej Brazylijczyka nie udało się namierzyć. Media już w czerwcu informowały, że Priscilla oskarżyła byłego piłkarza o niepłacenie alimentów, ale ten pozostawał nieuchwytny. Sprawą zajęła się więc policja.

Ronaldinho wezwany do sądu. Musi zapłacić alimenty

Ronaldinho musi spłacić zaległości do 1 grudnia. W przeciwnym wypadku jego majątek może zostać zamrożony, a on sam może ponownie trafić do więzienia. Ronaldinho musi zapłacić, choćby po to, żeby móc później złożyć apelację.

Przypomnijmy, w marcu ubiegłego roku Ronaldinho został zatrzymany w Paragwaju pod zarzutem posiadania fałszywego dokumentu tożsamości. Policja zatrzymała również jego brata - Roberto. Brazylijczycy posługiwali się paragwajskimi paszportami. Bracia byli osadzeni w więzieniu przez kilka miesięcy. W sierpniu zostali w końcu zwolnieni.

Brazylijczyk zakończył karierę na początku 2018 roku, choć ostatni mecz rozegrał pięć lat temu w brazylijskim Fluminense. Wcześniej Ronaldinho grał m.in. w PSG, Barcelonie i Milanie. W 2005 roku otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza roku. Przez wielu kibiców był uznawany za jednego z największych artystów futbolu.

