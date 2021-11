Nie żyje 23-letni brazylijski talent. Tajemnicza przyczyna śmierci

Riuler de Oliveira Faustino brazylijski piłkarz, który przed laty występował w młodzieżowych drużynach w swoim kraju. Pomocnik trafił do Japonii w 2019 roku. Najpierw reprezentował barwy J.FC Miyazaki. Sześć miesięcy później Brazylijczyk przeszedł jednak do Shonan Bellmare, którego zawodnikiem pozostał do ostatnich dni. W sumie od transferu rozegrał 12 meczów i zdobył dwie asysty.

Tajemnicza śmierć 23-letniego piłkarza. Klub nie wydał jeszcze dokładnego oświadczenia

Zgodnie z informacjami części lokalnych i brazylijskich mediów przyczyną śmierci 23-letniego pomocnika był zawał. Nie wszystkie źródła są jednak w tej kwestii zgodne. Stan jego zdrowia nie wskazywał ponoć na żadne problemy na tym tle. "Jesteśmy bardzo zasmuceni tym nagłym ogłoszeniem. Składamy najgłębsze wyrazy współczucia" - poinformował klub w oświadczeniu. Portal "The Japan Times" pisze natomiast, że "przyczyna śmierci nie została ujawniona" dodając, że oczekuje się na wyniki sekcji zwłok.

W przeszłości Riuler de Oliveira Faustino uchodził za jeden z talentów brazylijskiej młodzieżówki. Pomocnik zadebiutował w reprezentacji Brazylii do lat 17. W jej barwach rozegrał siedem spotkań.