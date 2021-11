Skandal w Norwegii. Fotoreporter nie wierzył własnym oczom. "To trochę szokujące"

W niedzielę 21 listopada rozegrano spotkanie ligi norweskiej pomiędzy Sanderfjordem a SK Brann. Wyrównany mecz zakończył się remisem 2:2 i prawdopodobnie szybko by o nim zapomniano, gdyby niecodzienne zdarzenie, do którego doszło w czasie jego trwania.

Skandal w Norwegii. Kibic oddał mocz na siedzącego obok murawy fotoreportera

Jeden z kibiców gości oddał mocz na siedzącego koło płyty boiska fotoreportera. Poszkodowany Trond Teigen powiedział, że strumień moczu nie oblał go bezpośrednio, ale odbity od podłoża ubrudził jego bluzę. Dodatkowo siedzące na trybunach osoby nasikały do futerału na aparat.

To jednak nie koniec skandalicznych zdarzeń, gdyż fotoreporter został w trakcie meczu opluty. - Odwróciłem się, żeby spróbować zrobić kilka zdjęć. Chciałem zobaczyć, kto pluje, ale wtedy obie głowy zniknęły, a dwóch innych dorosłych stało i chichotało się. To było strasznie dziwne - powiedział cytowany przez aftenbladet.no.- Czasem latają jakieś butelki, ale to, że ktoś próbuje sikać na fotografa, który w meczu piłki nożnej jest neutralny, to trochę szokujące - podsumował. Osoba, która to zrobiła, została zatrzymana przez funkcjonariuszy policji.

Kilka miesięcy w klubie Brann Bergen doszło do afery obyczajowej. Według doniesień lokalnych mediów 12 piłkarzy Brann Bergen brało udział w imprezie, która zakończyła się orgią na stadionie klubu. W sprawę zaangażowała się wtedy policja. Na niekorzyść zawodników działał wtedy fakt, że Brann był najgorszą drużyną w lidze. Klub do teraz nie wygrzebał się z dna tabeli i po 27. kolejkach zajmuje 16. miejsce w tabeli z 22 punktami na koncie. Ostatni rywal, czyli Sanderfjord to 13. drużyna ligi, która zdobyła 30 punktów.