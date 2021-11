Messi zachwycony powrotem Ronaldo do Manchesteru. "Imponujące"

Latem tego roku zarówno Leo Messi, jak i Cristiano Ronaldo zmienili barwy klubowe. Argentyńczyk przeniósł się do PSG, natomiast Portugalczyk po 12 latach wrócił do Manchesteru United. Jego początek z nowym/starym klubem był imponujący - w pierwszym ośmiu występach strzelił sześć bramek.

Leo Messi wspomina pojedynki z Cristiano Ronaldo

Messi, który dopiero w ostatni weekend strzelił swojego pierwszego ligowego gola dla PSG udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "Marca". Wypowiedział się w nim na temat Ronaldo i tego, w jaki sposób udało mu się rozpocząć ponowną przygodę z Manchesterem United.

- Cristiano już znał klub, ale to było w zupełnie innym etapie rozwoju, a teraz zaadaptował się w imponujący sposób. Od samego początku strzelał gole jak zawsze i nie miał problemów z adaptacją - ocenił Argentyńczyk.

- Rywalizowaliśmy nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także drużynowym, o te same cele. To był bardzo piękny etap dla nas i dla kibiców. To piękne wspomnienie, które pozostanie w historii futbolu - kontynuował, wspominając wspólne czasy gry obu piłkarzy w La Liga.

Messi o relacjach z Sergio Ramosem

Argentyńczyk skomentował również aktualną formę "Czerwonych Diabłów", które po czterech porażkach w pięciu ostatnich meczach doprowadziły do zwolnienia Ole Gunnara Solskjaera. - Manchester ma bardzo silną drużynę ze świetnymi zawodnikami. Premier League to bardzo trudna i wyrównana liga, a sytuacja może się jeszcze odwrócić wiele razy. W grudniu często dochodzi do roszad i tym razem również wszystko może się wydarzyć.

W kontekście swojej sytuacji w PSG Messi powiedział, że "w pełni przystosował się do nowego klubu" i faktu, że dzieli szatnię z byłym kapitanem Realu Madryt Sergio Ramosem. Hiszpan nie zdołał jeszcze zadebiutować w barwach klubu ze stolicy Francji z powodu kontuzji.

- Teraz już tak nie jest, ale na początku było dość dziwnie po tylu latach rywalizacji, będąc dwoma kapitanami FC Barcelony i Realu Madryt, po tylu rozegranych El Clasico i tylu pojedynkach, które toczyliśmy. Mimo to szanujemy się. Miejmy nadzieję, że wróci do gry tak szybko jak to możliwe.