Sensacyjne doniesienia AP. Były agent CIA szpiegował FIFA dla Kataru

Kontrowersje wokół mistrzostw świata w Katarze zdają się nie mieć końca. Odkąd tylko ten kraj został wybrany na organizatora mundialu pojawiają się co raz to nowe informacje na temat możliwych przypadków korupcji. Wokół organizatorów imprezy krążą także zarzuty między innymi o wykorzystywanie pracowników przy budowaniu stadionów.

Katar szpiegował FIFA? Sensacyjne doniesienia na temat mundialu

To jednak nie koniec listy zarzutów kierowanych w stronę Kataru. We wtorek pojawiły się kolejne sensacyjne informacje na ten temat. Jak przekazała agencja Associated Press organizatorzy mundialu w 2022 roku zatrudnili byłego agenta CIA Kevina Chalkera, który miał szpiegować Międzynarodową Federację Piłkarską (FIFA). Jego głównym zadaniem była pomoc przy uzyskaniu prawa do organizacji turnieju.

- Praca Chalkera polegała na podstawianiu kogoś, kto, podając się za fotoreportera, śledziłby rywali Kataru, oraz stworzeniu na Facebooku konta atrakcyjnej kobiety, dzięki której szpiedzy mogliby zbliżyć się do konkurentów. Osoby pracujące dla Chalkera i Kataru zabiegali również o dostęp do spisu połączeń telefonicznych co najmniej jednego wysoko postawionego urzędnika FIFA - pisze agencja.

Przy okazji pojawił się także temat imigrantów budujących stadiony. Chalker miał również pomóc Katarowi w "utrzymaniu kontroli" nad ogromną społecznością pracowników zza granicy. Zarówno Katar jak i FIFA nie odpowiedziała na sensacyjne doniesienia AP. Były agent natomiast stwierdził, że śledztwo agencji opiera się na sfałszowanych dokumentach.

Sprawę skomentował natomiast John Scott-Railton, badający firmy zajmujące się szpiegostwem cybernetycznym. To naprawdę niebezpieczne, kiedy ludzie posiadający wiedzę na temat najbardziej wrażliwych tajemnic państwa myślą o spieniężeniu jej na rzecz tego, kto jest w stanie zapłacić najwięcej" - powiedział przedstawiciel CIA.