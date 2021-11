Gonzalez ujawnił, kto otrzyma Złotą Piłkę. "Został już poinformowany"

Do ceremonii, na której zostanie wręczona Złota Piłka pozostało zaledwie sześć dni. Już w poniedziałek 29 listopada w Theatre du Chatelet w Paryżu odbędzie się uroczysta gala magazynu "France Football".

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ nie ma jednego zdecydowanego faworyta, a kilku. Wśród nich znajduje się Robert Lewandowski, ale obok niego są wymieniane takie nazwiska jak Leo Messi, Karim Benzema czy Jorginho.

W ostatnim czasie w mediach pojawiały się przecieki, że w 2021 roku Złotą Piłkę wygra Leo Messi, który latem wygrał z Argentyną Copa America, a w poprzednim sezonie został królem strzelców LaLiga i z FC Barcelona sięgnął po Puchar Króla.

Jako pierwsza taką wiadomość podała portugalska telewizja "RTP". Według tamtejszych dziennikarzy Argentyńczyk został już poinformowany o swoim zwycięstwie i udzielił specjalnego wywiadu. Podobne informacje przekazał dziennikarz "Mundo Deportivo" Francesc Aguilar. "Jak udało mi się zweryfikować w Paryżu, osoby najbliżej Lionela Messiego są przekonane, że Leo otrzyma swoją siódmą Złotą Piłkę" - napisał na Twitterze.

Później Pascal Ferre, redaktor naczelny organizatora plebiscytu, czyli magazynu "France Football", dementował te informacje. - Wszystko, co widzieliśmy w ostatnich dniach to gówna prawda. To wielki blef - przekonywał na łamach "Bilda".

Na kilka dni przed ceremonią temat odżył na nowo za sprawą kolejnego dziennikarza Sergio Gonzaleza, który w programie "Mas Que Pelotas" zdradził, że to jednak do Messiego ma trafić Złota Piłka za 2021 rok. - Leo Messi został już poinformowany, że jest zdobywcą Złotej Piłki plebiscytu "France Football". Dziś rano niektóre źródła mi to potwierdziły. Lewandowski będzie na drugim miejscu - powiedział dziennikarz.

Messi ma na koncie aż sześć Złotych Piłek. Wcześniej sięgał po tę nagrodę w latach 2009-2012, 2015 oraz 2019 roku.

Portal Sport.pl niedawno przeprowadził symulację plebiscytu Złotej Piłki z dziennikarzami, którzy nie biorą udziału w tegorocznym głosowaniu. Swoje głosy przesłało 54 dziennikarzy z całego świata. Wyniki wskazały, że trofeum przypadłoby Robertowi Lewandowskiemu. Lionel Messi przegrał z nim o 52 punkty.

Poprzednim triumfatorem Złotej Piłki był Leo Messi w 2019 roku. Rok temu z powodu pandemii koronawirusa gala została odwołania. Robert Lewandowski najwyższe miejsce zajął w 2015 roku, kiedy był czwarty. W przeszłości dwóch Polaków zajęło miejsca w pierwszej trójce. Byli to Kazimierz Deyna w 1974 i Zbigniew Boniek w 1982 roku.

Plebiscyt Złotej Piłki powstał w 1956 roku, kiedy po raz pierwszy został zorganizowany przez "France Football". Finałowa lista w 2021 roku liczy 30 nazwisk piłkarzy, a dziennikarze z całego świata (185) głosują na najlepszego z nich na podstawie trzech kryteriów: indywidualnych i drużynowych występów w ciągu roku, klasy piłkarza oraz ogólnej oceny kariery danego zawodnika. Gracz, który zajmie na liście pierwsze miejsce otrzyma od każdego dziennikarza sześć punktów, za drugie cztery punkty, za trzecie trzy, za czwarte dwa, a za piąte jeden.