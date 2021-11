Real Madryt boi się spektakularnego powrotu. Mogą stracić Mbappe

Transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt był szeroko komentowany w mediach podczas letniego okienka transferowego. Francuz konsekwentnie odmawia podpisania nowego kontraktu z PSG (obecny wygasa w czerwcu 2022 roku), a hiszpańskie media były do niedawna pewne, że Mbappe trafi do Realu po zakończeniu obecnego sezonu. Hiszpańska "Marca" informuje, że sytuacja może się jednak zmienić, a włodarze Realu Madryt martwią się, że Mbappe postanowi zostać w Paryżu. Do takiej decyzji miałaby go skłonić zmiana trenera w PSG, a jak informują angielskie i hiszpańskie media, to jest możliwe.

Sportsmail poinformował bowiem, że Mauricio Pochettino chce opuścić PSG i wrócić do Anglii. Tam miałby objąć Manchester United, który po kolejnej porażce zwolnił Ole Gunnara Solskjaera. Jednocześnie "Daily Mail" pisze, że Mauricio Pochettino nie czuje się najlepiej w PSG, na co ma mieć wpływ nieobecność jego rodziny w Paryżu. Argentyńczyk cały czas mieszka w hotelu, podczas gdy najbliżsi znajdują się w Londynie. Frustrację pogłębiać ma także szatnia PSG wypełniona wielkimi sławami, takimi jak Leo Messi, Neymar czy Kylian Mbappe.

Real martwi się o przyszłość Mbappe. Zidane namówi go do pozostania?

Kto miałby w takim razie objąć PSG i przekonać Kyliana Mbappe do pozostania w klubie? Według "Marki" jest to Zinedine Zidane. Odkąd Francuz opuścił Real Madryt mieszka on w stolicy Hiszpanii i nie śpieszy się z wyborem nowego pracodawcy. Hiszpanie piszą, że marzył o zostaniu selekcjonerem francuskiej kadry, ale związek postanowił przedłużyć umowę z Didierem Deschmpsem do MŚ w Katarze.

"Marca" powołując się na informacje BBC donosi, że włodarze Manchesteru kontaktowali się z Zidanem i chcieli zaproponować mu pracę. Ten jednak odmówił, bo rzekomo myśli o objęciu PSG. Dodatkowo, katarscy właściciele PSG kilkukrotnie chcieli przekonać Zidane'a do przyjścia do PSG, ale bez skutku.

Teoretycznie może więc dojść do interesującego ciągu zdarzeń. Jeżeli Zidane zgodzi się na objęcie posady trenera paryżan, wtedy PSG będzie bardziej skłonne pozwolić Pochettino odejść. Paryżanie nie zgodzą się, żeby Argentyńczyk odszedł tak po prostu, w środku sezonu. Dodatkowo Katarczycy mają w pamięci to, jak Thomas Tuchel wygrał Ligę Mistrzów z Chelsea, w której znalazł zatrudnienie po zakończeniu współpracy z PSG. Właściciele PSG nie chcą powtórzyć tego błędu.

Na to wszystko z niepokojem patrzą w Madrycie. Co prawda Mbappe podjął decyzję, że odejdzie do Realu po sezonie, ale jak zauważa "Marca", było to wtedy, kiedy trenerem był Pochettino, a o zmianie na ławce trenerskiej nie było mowy.