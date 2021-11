Lewandowski nominowany do prestiżowej nagrody! Może powtórzyć sukces sprzed roku

Robert Lewandowski nie miał sobie równych w 2020 roku. W ostatnim plebiscycie FIFA The Best pokonał m.in. Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Ba, zrobił to z dużą przewagą. Polak zdobył w głosowaniu maksymalną liczbę punktów. Jak będzie w tym roku? FIFA opublikowała listę nominowanych do nagrody dla najlepszego piłkarza roku 2021 roku. Lewandowski znalazł się wśród nich. Poza najlepszym piłkarzem statuetki dostanie najlepszy bramkarz, najlepsza bramkarka, najlepsza piłkarka a także szkoleniowcy drużyn żeńskich i męskich. Zostanie wybrana także najlepsza jedenastka roku w piłce kobiecej i męskiej i najpiękniejsza bramka roku. Gala odbędzie się 17 stycznia 2022 roku w siedzibie FIFA w Zurychu.

Robert Lewandowski z szansą na drugie zwycięstwo z rzędu

Przypomnijmy, że nagroda FIFA The Best przyznawana jest zawodnikowi, na którego głosuje się w czterech kategoriach: wybierają selekcjonerzy, kapitanowie reprezentacji, dziennikarze (ponad 300) i kibice. Głosowanie rozpoczęło się w poniedziałek 22 listopada i zakończy się 10 grudnia (piątek). Sama gala natomiast będzie transmitowana w telewizji internetowej.

"Dzięki ciężkiej pracy, solidarności i specjalnym środkom, piłka nożna przyniosła pocieszenie i radość wielu ludziom" - czytamy na oficjalnej stronie FIFA. Gala The Best FIFA Football Awards organizowana jest w myśl nagradzania najlepszych zawodników i zawodniczki w wielu kategoriach. Osiągnięcia w sezonie 2020/21 obejmują także igrzyska olimpijskie w Tokio.

Gdyby kapitanowi reprezentacji Polski udało się ponownie sięgnąć po tytuł Piłkarza Roku FIFA, zrównałby się on m.in. z Ronaldinho, którego dwukrotnie wyróżniono w ten sposób. Rekordzistą pod względem tytułów FIFA The Best jest Lionel Messi (6), drugie miejsce zajmuje Cristiano Ronaldo (5), a podium zamyka niegrający już Zinedine Zidane oraz Ronaldo Nazario (po trzy).

Lista nominowanych do nagrody FIFA The Best:

Najlepsza piłkarka:

Stina Blackstenius

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Magdalena Eriksson

Caroline Graham Hansen

Pernille Harder

Jennifer Hermoso

Ji Soyun

Sam Kerr

Vivianne Miedema

Alexia Putellas

Christine Sinclair

Ellen White

Najlepszy piłkarz:

Karim Benzema

Kevin De Bruyne

Cristiano Ronaldo

Erling Haaland

Jorginho

N’Golo Kanté

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Neymar

Mohamed Salah

Najlepszy trener/trenerka drużyny żeńskiej:

Lluís Cortés

Peter Gerhardsson

Emma Hayes

Beverly Priestman

Sarina Wiegman

Najlepszy trener drużyny męskiej:

Antonio Conte

Hansi Flick

Pep Guardiola

Roberto Mancini

Lionel Sebastián Scaloni

Diego Simeone

Thomas Tuchel

Najlepsza bramkarka:

Ann-Katrin Berger

Christiane Endler

Stephanie Lynn Marie Labbé

Hedvig Lindahl

Alyssa Naeher

Najlepszy bramkarz: