Lewandowski wybrany najlepszym piłkarzem świata! "Nieomylna maszyna"

Robert Lewandowski w ostatnich latach wszedł na jeszcze wyższy poziom. Napastnik Bayernu i reprezentacji Polski kolekcjonuje trofea klubowe oraz ustanawia rekordy strzeleckie. Największym z nich było pobicie niemal po 50 latach wyniku legendarnego Gerda Muellera, który w jednym sezonie Bundesligi strzelił 40 goli. Lewandowski poprawił ten dorobek o jeszcze jedno trafienie w sezonie 2020/21.

