Planowali włamanie i kradzież serca Maradony. Szokujące fakty

Diego Armando Maradona zmarł 25 listopada 2020 w Buenos Aires na atak serca. Niespełna rok po tym smutnym wydarzeniu argentyński lekarz i dziennikarz Nelson Castro wydał książkę: "Zdrowie Diego: historia prawdziwa", w której zdradza on tajniki dotyczące zdrowia legendy futbolu.

"'Zdrowie Diego' to gruntowne śledztwo Nelsona Castro. Autor dociera do sekretnych danych i niepublikowanych dokumentów, a także przepytuje licznych świadków, którzy do tej pory nie wypowiadali się publicznie. Mowa o problemach z odżywianiem, uzależnieniach od dosłownie wszystkiego czy 25 godzinach nieprzerwanego snu" - tak opisuje książkę telewizja "El Trece", która w swoim studiu gościła jej autora.

Diego Maradona zostawił kilkadziesiąt milionów długów. Będzie licytacja majątku

Maradona "był uzależniony od wszystkiego", ale miał dużo szczęścia

Nelson Castro przyznał, że przy takim stanie zdrowia, jaki miał Maradona, "wielu innych umarłoby dużo wcześniej". - Miał skłonność do uzależnień, co działało na niego destrukcyjnie. Maradona był uzależniony od wszystkiego - zdradził.

- Miał za to szczęście do tego, jaki opór stawiało jego ciało. Przy takiej kardiomiopatii rozstrzeniowej, jak u Maradony, wielu umarłoby dużo wcześniej. Jego problemem było jednak to, że nigdy nie chciał stosować niezbędnego leczenia - przyznawał Castro.

Osiem osób oskarżonych po śmierci Diego Maradony. Grozi im nawet 25 lat więzienia

"Boski Diego" pochowany bez serca. Chciano je wykraść!

W Argentynie pojawiła się szokująca informacja, jakoby Maradona miał zostać pochowany bez swojego serca.

- Była grupa ultrasów Gimnasii, która planowała włamanie i kradzież serca z ciała Maradony. To nie doszło do skutku, gdyż byłaby to ogromna bezczelność. Ten plan na szczęście został odkryty zawczasu, ale serce i tak wydobyto do badań, ponieważ było ono kluczem do ustalenia przyczyny zgonu Diego. Informacje wskazują, że rzeczywiście został on bez tego serca pochowany - opowiadał Castro.

Jak się okazało, serce Maradony było ogromne. - Serce ważyło pół kilograma, było wielkich rozmiarów. Normalnie waży około 300 gramów. Oczywiście, ze względu na bycie sportowcem Maradona miał je większe, ale nie tylko dlatego. Innym powodem była niewydolność tego narządu u niego - podsumował lekarz i dziennikarz.