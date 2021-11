Rumak sfrustrowany po zwolnieniu przez PZPN. "To chyba rekord"

Po 19 miesiącach bez zatrudnienia w marcu tego roku Mariusz Rumak został mianowany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski U-19, zastępując na tym stanowisku Jacka Magierę, który objął Śląsk Wrocław. 44-latek pracował w tej roli zaledwie przez niecałe osiem miesięcy.

Mariusz Rumak zwolniony z reprezentacji U-19

Od momentu objęcia młodzieżowej kadry Polski drużyna U-19 pod wodzą Rumaka odniosła tylko jedno zwycięstwo, pokonując 4:0 Maltę. Poza tym zespół przegrał towarzysko 1:2 z Norwegią i 0:1 z Danią, a także 1:3 z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw Europy. W ostatnim meczu za kadencji 44-latka biało-czerwoni zremisowali w kwalifikacjach 2:2 z Ukrainą, przez co nie zdołali awansować na turniej.

W ostatni poniedziałek Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie poinformował, że Mariusz Rumak nie będzie dalej selekcjonerem reprezentacji Polski U-19. Głównym powodem tej decyzji miało być nieudane podejście do drugiej fazy eliminacji mistrzostw Europy.

Mariusz Rumak zawiedziony zwolnieniem

W rozmowie z portalem weszlo.com Rumak opowiedział, jak zareagował na tę decyzję. - Byłem bardzo rozczarowany. To chyba rekord zwolnić trenera po pięciu meczach i ośmiu pełnych treningach. Do tego nikt nie podjął ze mną rozmowy. Chwilę rozmawiałem z nowym dyrektorem sportowym, ale to były codzienne rozmowy - wyznał.

44-latek ocenił również to, jakie miał możliwości w roli trenera młodzieżowej kadry, odnosząc się do nieudanych eliminacji. - Czy to była największa moja porażka? Proszę mi wierzyć, nie da się przygotować i stworzyć silnego zespołu, zajmując się tylko analizą, selekcją i obserwowaniem - skomentował.

Mariusz Rumak rozpoczynał swoją karierę trenerską w roli asystenta trenera Lecha Poznań, a następnie menedżera pierwszego zespołu ze stolicy Wielkopolski. Potem prowadził Zawiszę Bydgoszcz, Śląsk Wrocław, Bruk-Bet Termalikę Nieciecza i Odrę Opole.