Duńczycy reagują na MŚ w Katarze i kontaktują się z FIFA. "Żądamy odpowiedzi"

Według różnych szacunków od 2010 roku w Katarze zmarło ponad 6,5 tys. pracowników budowlanych, z czego około 40 zgonów było powiązanych z budowaniem obiektów na mistrzostwa świata w piłce nożnej. W 2017 roku FIFA oczyściła organizatorów mundialu z oskarżeń o korupcję, ale temat łamania praw człowieka jest tam na porządku dziennym.

Josh Cavallo, który dokonał coming outu nt. swojej orientacji seksualnej przyznał wprost, że boi się jechać na mundial w Katarze. "Przeczytałem w internecie, że władze Kataru przyznają gejom karę śmierci. Bardzo się tego boję, wolałbym przez to nie jechać na mistrzostwa świata. A to jest smutne, bo mundial dla zawodowego piłkarza to jedno z największych osiągnięć" - mówił Cavallo w podcaście "Guardian's Today in Focus".

Dania walczy o poprawę praw człowieka w Katarze. Partnerzy kadry z ważnymi decyzjami

Duńska Federacja Piłki Nożnej (DBU) wydała oficjalny komunikat, w którym odniosła się do najnowszego raportu Amnesty International nt. łamania praw człowieka w Katarze. Organizacja założona w Londynie domaga się poprawy sytuacji osób w Katarze, a do apelu dołączają się Duńczycy. "W kilku obszarach udokumentowano, że w 2020 roku pojawiło się kilka przykładów nieprzestrzegania nowych praw dla pracowników migrujących. Nowe reformy wciąż nie przełożyły się na rzeczywiste działania" - czytamy.

Od 2015 roku duńska federacja aktywnie walczy o znaczną poprawę w przestrzeganiu praw człowieka w Katarze, m.in poprzez wizyty w kraju organizatora mundialu, rozmowy z organizacjami pozarządowymi czy listy do FIFA. "Raport Amnesty International pokazuje nam, że warunki dla pracowników w Katarze wciąż nie uległy poprawie. Podejmiemy własne środki ostrożności przed podróżą na mistrzostwa świata w Katarze. Znów skontaktowaliśmy się z FIFĄ i żądamy odpowiedzi, dlaczego ich informacje aż tak różnią się od raportu Amnesty" - przekazał Jakob Jensen, dyrektor generalny federacji.

Federacja we współpracy ze swoimi partnerami poinformowała, jakie inicjatywy pojawią się przed i w trakcie przyszłorocznych mistrzostw świata. "Nasi partnerzy nie będą prowadzić działalności komercyjnej w Katarze i zrezygnują z miejsca na strojach treningowych, aby mogły tam zostać umieszczone treści powiązane z prawami człowieka. Dodatkowo kontynuujemy współpracę z Amnesty International i nadal prowadzimy dialog z FIFA oraz organizacjami w Katarze. Będziemy wybierać hotele i inne usługi w Katarze, gdzie będziemy pewni, że prawa pracowników są w pełni przestrzegane" - dodaje federacja.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 18 listopada 2022 roku, a zakończenie przewidziane jest na 18 grudnia. Na ten moment pewne gry na mundialu jest 13 reprezentacji, włącznie z gospodarzem - m.in Brazylia, Hiszpania, Argentyna czy Niemcy.