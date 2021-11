Skandal w el. MŚ. Żądają powtórzenia meczu. "Jesteśmy wściekli"

Afrykańskie eliminacje do mundialu w Katarze zbliżają się do końca. Przed nami zostały już tylko baraże. 18 grudnia poznamy ostateczne pary. Wśród rozstawionych drużyn znajdą się: Senegal, Maroko, Algieria, Nigeria, Tunezja. Do nich dolosowane będą Egipt, Kamerun, Mali, DR Konga i Ghana. Być może jednak występ Ghany jest zagrożony. A to wszystko przez kontrowersyjne decyzje z meczu przeciwko RPA. O co chodzi?

Chodzi o kontrowersyjnego karnego, który zadecydował o awansie Ghany. Arbiter Maguette N'Diaye w 33. minucie podyktował jedenastkę za faul widmo. A zresztą, spójrzcie sami:

Karnego pewnie wykorzystał Andre Ayew z Al Sadd, który w przeszłości reprezentował m.in. Swansea, Fenerbahce, West Ham United czy Olimpque Marsylię. - Jesteśmy wściekli, ale przede wszystkim rozczarowani - powiedział Danny Jordaan, przewodniczący federacji piłkarskiej RPA.

To już pewne: FIFA zajmie się sprawą. Na razie nie wiadomo, jak się zakończy ta sprawa, ale warto przypomnieć, że kilka lat temu doszło do kontrowersji podczas starcia RPA i Senegalu, więc mecz został powtórzony.

W Europie też już czekają na baraże

Polacy mieli jeszcze iluzoryczne szanse na zachowanie rozstawienia w barażach do mundialu w Katarze, ale wtorkowe wyniki nie ułożyły się po naszej myśli. Paulo Sousa zlekceważył mecz z Węgrami, za co teraz słono zapłaciliśmy. Polacy stracili rozstawienie w barażach.

Rozstawione drużyny w barażach: Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja, Walia. I to te reprezentacje rozpoczną walkę o mundial na swoich obiektach.

Nierozstawione reprezentacje: Turcja, Polska, Macedonia Północna, Ukraina, Austria i Czechy

