Lewandowski trzeci. Zaskakujące wyniki głosowania na najlepszego piłkarza świata

Już w poniedziałek 29 listopada w Theatre du Chatelet w Paryżu odbędzie się uroczysta gala magazynu "France Football" na której wręczona zostanie Złota Piłka. Wiadomo już, że niedawno zakończyło się głosowanie dziennikarzy w plebiscycie, więc organizatorzy znają już wyniki. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ nie ma jednego zdecydowanego faworyta, a kilku. Wśród nich znajduje się Robert Lewandowski, ale obok niego są wymieniane takie nazwiska jak Leo Messi, Karim Benzema czy Jorginho.

Na niespełna dwa tygodnie przed wręczeniem Złotej Piłki swój własny plebiscyt na najlepszego piłkarza na świecie przeprowadził znany portal Goal.com. Głosowali w nim kibice z całego świata, którzy wybierali spośród grona 50 zawodników. Wyniki tego głosowania są dość zaskakujące.

Triumfatorem w głosowaniu na portalu został Leo Messi, który ma również prawdopodobnie największe szanse na sięgnięcie po Złotą Piłkę. - Nowa gwiazda PSG zdobyła rekordową, ósmą nagrodę najlepszego strzelca ligi hiszpańskiej w FC Barcelonie, zanim zgarnęła Złotego Buta i Złotą Piłkę na Copa America. Argentyna wygrała pierwszy międzynarodowy turniej od 1993 roku - napisano na temat Argentyńczyka.

O ile wynik Messiego nie dziwi, to już całkowitym zaskoczeniem jest drugie miejsce, na którym uplasował się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk z pewnością nadal należy do grona najlepszych zawodników na świecie, ale akurat poprzedni sezon był w jego wykonaniu zdecydowanie gorszy niż choćby Messiego czy Lewandowskiego. Właśnie Polak natomiast znalazł się dopiero na najniższym stopniu podium plebiscytu Goal.com. - Polak nadal poprawia się w wieku 33 lat, strzelając 48 goli w zaledwie 40 występach we wszystkich meczach sezonu 2020/2021. Jego 41 bramek pobiło stary rekord Gerda Muellera - czytamy o napastniku Bayernu.

Jeszcze niżej od Lewandowskiego znalazł się inny główny kandydat do zdobycia Złotej Piłki - Karim Benzema. Francuz zajął dopiero siódme miejsce, a wyprzedzili go jeszcze Mohamed Salah, Kylian Mbappe i Erling Haaland. Największym zaskoczeniem całego plebiscytu jest chyba jednak pozycja Jorginho, czyli zawodnika, który triumfował w tym roku zarówno w Lidze Mistrzów jak i Euro 2020. Włoch znalazł się dopiero na 22. miejscu w głosowaniu kibiców. Widać więc ewidentnie, że wyniki plebiscytu Goal.com ułożyły się według popularności zawodników, a nie ich formy w tym roku.

TOP 10 plebiscytu portalu Goal.com