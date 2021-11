Piłkarz FC Barcelony najpierw został wygwizdany, a potem wyleciał z reprezentacji. Wyciekły zdjęcia

Miralem Pjanić będzie bardzo kiepsko wspominał listopadowe zgrupowanie swojej reprezentacji. Bośnia i Hercegowina grała z Finlandią i Ukrainą w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Pjanić pojawił się tylko w pierwszym z tych spotkań. Zagrał 66 minut po czym został zdjęty z boiska. Jak informuje kataloński "Sport", Bośniak schodził z boiska będąc wygwizdywany przez swoich kibiców za słabą grę. Bośnia przegrała u siebie z Finlandią 1:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Barcelony w niebezpieczeństwie. "Tam nie ma żadnej ochrony"

Miralem Pjanić wyleciał z reprezentacji. Imprezował przed meczem

Jak informują katalońscy dziennikarze, gwizdy były podyktowanie nie tylko słabą grą piłkarza. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które zostały zrobione jeszcze przed meczem z Finlandią. Widać na nich, jak Pjanić palił fajkę wodną, najprawdopodobniej spożywał też alkohol. Reakcja tamtejszej federacji była natychmiastowa. Pjanić został odsunięty od zespołu i w meczu z Ukrainą nie pojawił się już na boisku. Piłkarz opuścił zgrupowanie, a bez niego Bośnia przegrała u siebie z Ukrainą 0:2.

Były reprezentant po meczu z Węgrami: Lewandowski powinien zabrać głos, aby wyjaśnić sprawę

Miralem Pjanić formalnie jest piłkarzem FC Barcelony, ale został wypożyczony do Besiktasu Stambuł. Reprezentant Bośni i Hercegowiny trafił na Camp Nou na początku września 2020 roku, ale jego kariera w klubie z Katalonii trwała zaledwie jeden rok. W tym czasie 31-latek rozegrał 30 meczów w pierwszym zespole, ale bardzo rzadko dostawał okazję do gry od pierwszych minut. Z Barcelony odszedł w atmosferze konfliktu z ówczesnym trenerem Ronaldem Koemanem. W Besiktasie zagrał w ośmiu meczach i zaliczył cztery asysty.

Posiadający obywatelstwo Luksemburga Pjanić rozpoczynał karierę w młodzieżowym zespole FC Schifflange 95. W 2004 roku przeniósł się do Francji, gdzie reprezentował barwy FC Metz i Olympique Lyon, zanim w 2011 roku trafił do AS Romy. Po pięciu latach w stolicy Włoch pomocnik trafił do Juventusu, w którym grał przez cztery kolejne sezony.

Miralem Pjanić rozegrał 103 mecze w reprezentacji Bośni i Hercegowiny, choć na szczeblu młodzieżowym wystąpił w siedmiu spotkaniach w juniorskich kadrach Luksemburga.

Sędzia natychmiast wyciągnął czerwoną kartkę! Brutalny faul Vidala drogo kosztował jego zespół [WIDEO]