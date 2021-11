Były reprezentant po meczu z Węgrami: Lewandowski powinien zabrać głos, aby wyjaśnić sprawę

Ostatnie grupowe spotkanie eliminacyjne zaprzepaściło szanse biało-czerwonych na rozstawienie w barażach. Choć podopiecznym Paulo Sousy w starciu z Węgrami wystarczył zaledwie remis, to ostatecznie przegrali na Stadionie Narodowym 1:2. Co więcej, niekorzystne wyniki wtorkowych meczów sprawiły, że w fazie play-off Polacy rozegrają pierwszy mecz na wyjeździe.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sousa zarabia 70 tysięcy euro miesięcznie, a chwalimy go za to, że gramy 10-15 minut pressingiem"

Domagali się natychmiastowego zwolnienia Sousy. Mamy odpowiedź prezesa PZPN

"Robert powinien zabrać głos"

Porażka z Węgrami przede wszystkim była oceniana pod kątem składu, na jaki zdecydował się Paulo Sousa. Portugalczyk zdecydował się nie korzystać z Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika, natomiast na ławce rezerwowych wylądował Piotr Zieliński. Panuje przekonanie, że bardzo mocno wpłynęło to na końcowy wynik.

- Mimo wszystko była to chyba wspólna decyzja trenera i piłkarza. Aby teraz uniknąć dalszych insynuacji, Robert powinien zabrać głos i uspokoić sytuację. Wyjaśnić, czy to była decyzja jego, czy trenera, to na pewno ułatwiłoby życie w kadrze - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Grzegorz Mielcarski.

Mielcarski twierdzi, że z Lewandowskim "mecz nie musiałby wyglądać inaczej"

Były napastnik reprezentacji Polski wspomniał również pamiętne "osiem sekund milczenia" kapitana polskiej kadry. - Wszyscy pamiętamy, jak wiele było kontrowersji po słynnym milczeniu Roberta po meczu z Włochami za kadencji Jerzego Brzęczka, ile było niedomówień, zastanawiania się, co miał na myśli. Robert jest liderem, kapitanem i taka jest jego rola, aby w odpowiednim momencie wyjaśnić sprawę - dodał.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Mielcarski z drugiej strony przyznał, że według niego biało-czerwoni przegrali nie tylko ze względu na brak Lewandowskiego. - Może dobrze, że widzieliśmy inną kadrę, bez Roberta? Bo nikt niby nie wyobraża sobie reprezentacji Polski bez niego, ale może powinniśmy? A nie mam przekonania, że z Robertem na boisku ten mecz wyglądałby inaczej. Przecież nie było tak, że mieliśmy 5-6 sytuacji i nie miał kto strzelać goli. My ich nie stwarzaliśmy, biliśmy głową w mur. Węgrzy mieli plan - odcięli nam skrzydła i nie mieliśmy jak zagrywać piłek napastnikom - skomentował.

Polacy jako statyści. Jeszcze jedna szpileczka po Węgrach. Tym razem od FIFA [WIDEO]

W wyniku braku rozstawienia Polacy w półfinale baraży mogą trafić na trudnych rywali. W gronie rozstawionych drużyn znajdują się Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja i Walia.