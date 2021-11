Sędzia natychmiast wyciągnął czerwoną kartkę! Brutalny faul Vidala drogo kosztował jego zespół [WIDEO]

Już w 9. minucie na prowadzenie wyszli piłkarze Ekwadoru za sprawą bramki Estupinana. Gospodarze chcieli błyskawicznie rzucić się do odrabiania strat, jednak już cztery minuty później doszło do brutalnego faulu Arturo Vidala na jednym ze swoich rywali.

Brutalny atak Arturo Vidala. Czerwona kartka!

Chilijski piłkarz w walce o piłkę wyskoczył z wysoko uniesioną nogą, którą trafił swojego rywala w twarz. Ekwadorczyk padł na murawę, a sędzia nie wahał się ani chwili - natychmiast ukarał Vidala czerwoną kartką. Ten, wiedząc od razu, co zrobił, skrył swoją twarz w dłoniach, jakby chciał przeprosić za ten faul. Nie miało to jednak już znaczenia i musiał opuścić murawę.

To jego drużynie z pewnością nie pomogło. Chilijczycy nie odrobili już strat, a ostateczny cios przyszedł w doliczonym czasie gry, gdy w 93. minucie bramkę na 2:0 zdobył Caicedo, ustalając wynik spotkania. Tym samym Ekwadorczycy znacznie zbliżyli się do wywalczenia awansu do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze.

Argentyna w meczu z Brazylią zapewniła sobie awans na mundial w Katarze

Komplet wtorkowych wyników:

Argentyna - Brazylia 0:0

Kolumbia - Paragwaj 0:0

Chile - Ekwador 0:2

Boliwia - Urugwaj 3:0

Wenezuela - Peru 1:2

Tabela:

Brazylia 35 pkt., bramki 27:4 Argentyna 29 pkt., 20:6 Ekwador 23 pkt., 23:13 Kolumbia 17 pkt., 16:17 Peru 17 pkt., 15:20 Chile 16 pkt., 15:16 Urugwaj 16 pkt., 14:21 Boliwia 15 pkt., 20:28 Paragwaj 13 pkt., 9:18 Wenezuela 7 pkt., 9:25

Do końca eliminacji w Ameryce Południowej pozostały jeszcze cztery kolejki. Pierwsze cztery zespoły awansują bezpośrednio na mistrzostwa świata, piąty zagra w meczu barażowym.