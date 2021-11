Trener mówił o "zbrodni". Cisza w całym Paryżu. Spiskowe teorie po klęsce Francji wciąż odżywają

Rok 1993, eliminacje do mundialu w USA. W grupie szóstej rywalizują Szwecja, Francja, Bułgaria, Austria, Finlandia i Izrael. Francuzi z Marcelem Desaillym, Emmanuelem Petitem, Didierem Deschampsem i Erikiem Cantoną w składzie są absolutnymi faworytami do awansu. I chociaż pierwszy mecz kończy się porażką z Bułgarią, to w następnych meczach Francuzi niemal udowadniają, że zasługują na awans do mundialu wygrywając sześć spotkań i jedno remisując, z najmocniejszą w grupie Szwecją. Niemal, bo do rozegrania zostały jeszcze dwa mecze.

Całej historii by nie było, gdyby nie kompromitacja miesiąc wcześniej

Tuż przed końcem eliminacji Francuzi potrzebowali zaledwie jednego punktu w dwóch ostatnich meczach. Wydawało się, że kadra Gerarda Houlliera przypieczętuje awans już w pierwszym spotkaniu. Czekało ich domowe starcie z Izraelem, który po stronie zwycięstw miał okrągłe zero. Nikt więc na poważnie nie brał scenariusza, w którym Francuzi nie zdobyliby w tym meczu choćby punkciku.

Ale goście nie mieli zamiaru położyć się przed gospodarzami i dali im do zrozumienia, że choćby remis trzeba będzie wywalczyć. W 21. minucie Izrael niespodziewanie wyszedł na prowadzenie po golu Ronena Haraziego. Do przerwy wszystko wróciło jednak do normy – gole Franka Sauzeego i Davida Ginoli dały Francuzom prowadzenie i wtedy chyba nikt nie przypuszczał, że może tu dojść do jakiejkolwiek sensacji.

Jednobramkowe prowadzenia są zdradliwe, o czym wie każdy kibic piłki nożnej. Za dużo leży w rękach przypadku. Tak było i tym razem. Do pewnego momentu akcja Izraelczyków z 83. minuty rozwijała się dobrze, ale w ostatniej jej fazie doszło do zamieszania w polu karnym. Finał był taki, że w bramce znalazł się i Desailly, i piłka. Francuskiemu zawodnikowi należało wtedy zapisać samobója.

Dla Francuzów już wtedy wynik był wstydliwy, ale broniło ich jeszcze to, że remis 2:2 nadal dawał im awans na mundial. Piłkarze mimo problemów, jakie mieli w tym meczu, chyba nadal byli przekonani, że zadanie zostanie wykonane. Ale w ostatniej akcji meczu znowu dali się zaskoczyć. Na lewym skrzydle zostawili mnóstwo miejsca Ronny'emu Rosenthalowi, a ten rozpędził się, minął dwóch rywali i dośrodkował tuż sprzed linii końcowej. Na piłkę nabiegł Reuven Atar i umieścił ją w bramce. To była 93. minuta. Koniec i niedowierzanie ze strony Francuzów, że mogli przegrać z najsłabszym zespołem w grupie.

Być może większym problemem było to, że ekipa Houlliera była przekonana, że to tylko wpadka, a nie duży sygnał ostrzegawczy. Sytuacja bowiem się nie zmieniała – Francuzi nadal mieli do zdobycia tylko jeden punkt i musieli go zdobyć w domowym meczu z Bułgarią. Poprzeczka była zawieszona wyżej, w końcu to Bułgarzy z Christo Stoiczkowem jako pierwsi zadali Francuzom porażkę w tych eliminacjach. Ale i tak wszystko przemawiało za gospodarzami.

Byli niepokonani od porażki z Bułgarią we wrześniu 1992 do kompromitacji z Izraelem. Zanotowali osiem meczów bez porażki i stracili tylko cztery gole. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja u Bułgarów. W 1993 w eliminacjach przegrali z Austrią, w towarzyskich spotkaniach ulegli też Tunezji i Zjednoczonym Emiratom Arabskim. W ośmiu spotkaniach dali sobie wbić aż 12 goli. Za Francuzami przemawiała wtedy również statystyka spotkań. Obie ekipy do tamtego meczu spotkały się ze sobą 18 razy. Bułgarzy nigdy nie wygrali na wyjeździe. Oni sami nie robili sobie większych nadziei, choć ta się pojawiła po meczu Francji z Izraelem. W przypadku wygranej Bułgarów to oni pojechaliby do USA.

Bułgarski koszmar Francuzów. "Byłem sparaliżowany"

17 listopada 1993 roku odbył się mecz o wszystko. Francuzi jako pierwsi objęli prowadzenie za sprawą Erica Cantony. Dopadł on do zgranej głową piłki w polu karnym i potężnym wolejem zakończył akcję. To była 31. minuta, ale radość gospodarzy trwała krótko. Raptem sześć minut później wyrównał Emił Kostadinow, który kapitalnie wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. Gospodarzom znowu w oczy mógł zajrzeć strach, ale utrzymali oni korzystny dla siebie rezultat do końca pierwszej połowy. Bułgarzy mogli z kolei uwierzyć, że z Parc des Princes naprawdę da się wywieźć trzy punkty.

Wielu polskich kibiców jako najbardziej przełomowy moment w historii reprezentacji wskazałoby pewnie bramkę Domarskiego na Wembley w 1973. Jakby spytać bułgarskich fanów o taką chwilę, to oni najprawdopodobniej wskazaliby sytuację z 90. minuty, właśnie z meczu z Francuzami. Kluczowa dla niej była zmiana w 69. minucie. Wtedy Jeana-Pierra Papina zastąpił zdobywca cudownego gola z Izraelem, David Ginola.

To były ostatnie sekundy meczu. Francuzi grali już na utrzymanie wyniku i nie dążyli do zdobycia drugiego gola. W 90. minucie Francja miała rzut wolny niedaleko miejsca, z którego wykonuje się rzuty rożne, przy polu karnym Bułgarów. W "szesnastce" był tylko Eric Cantona, a na skrzydle dwóch zawodników, w tym właśnie Ginola. W zasadzie każdy trener podpowiadałby, że w tej sytuacji należało zrobić to, co Włodzimierz Smolarek zrobił w meczu z ZSRR w 1982. Czyli podbiec do narożnika i kraść czas. Ale Ginola, nie wiadomo dlaczego, podjął decyzję, że spróbuje szczęścia i dośrodkuje piłkę do samotnego Cantony, który być może w ogóle nie spodziewał się takiego zagrania. Tak czy siak, dośrodkowanie było przeciągnięte i wyjątkowo nieudane. A potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Piłka do środka, potem za linię obrony, do ustawionego po prawej stronie Kostadinowa. Ten wpadł w pole karne i huknął z całej siły na bramkę, w kierunku bliższego słupka. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Bułgarzy oszaleli z radości, a Francuzi byli w szoku i rozpaczy.

- Panował ogromny bałagan – wspomina w rozmowie z serwisem ouest-france.fr dziennikarz L'Equipe Patrick Urbini, który oglądał dramat Francji z trybun. – Ten mecz był rozgrywany do góry nogami, za ostrożnie, za nerwowo, jakby remis wystarczał. Poza Deschampsem i Cantoną wszyscy grali poniżej możliwości. Chociaż Bułgarzy mieli znakomity zespół, to błędem było przecenienie ich i nie wykorzystanie ich słabych punktów.

- To był dzień, w którym usłyszałem, że zachowałem się nieprofesjonalnie. Nie ogłosiłem drugiego gola Kostadinowa. Byłem sparaliżowany. Niebo spadło na moją głowę i na cały stadion w doliczonym czasie – opowiada Jean-Pierre Paoli, który na tamtym meczu pełnił rolę spikera. - Przy linii stał Gerard Houllier i cały jego sztab. Gerard się odwrócił, kopnął w ławkę rezerwowych i krzyknął "i gówno!". Zaniemówiłem – wspomina.

- Ten wieczór miał być łatwy, a okazał się koszmarem. Kostadinow zaczął biec przez całe boisko przede mną. W powtórkach widzę go mijającego wszystkich piłkarzy i mówię do siebie "ten go już zatrzyma". Straszne. Ludzie zaczęli rozmawiać między sobą nie znając się, jakby chcieli się upewnić, że wszyscy widzieli to samo. To było nieprawdopodobne – opowiada Stephane Bitton, dziennikarz Onze Mondial, który również był świadkiem meczu.

- Musieliśmy zmienić wszystko w pośpiechu, napisać od nowa albo zmodyfikować teksty do gazet. Przez minutę jesteś oszołomiony i po prostu patrzysz na sceny przed tobą, aż do ostatniego gwizdka. A potem odkładasz swoje sympatie na bok i piszesz jak najszybciej i jak najdokładniej to możliwe. Pamiętam wielką ciszę w loży dla mediów. Jedyne, co słyszeliśmy, to trzech bułgarskich komentatorów. Reszta była zaskoczona i przygnębiona – dodaje Urbini.

Trener sam wskazał kozła ofiarnego. "Zbrodnia przeciwko zespołowi"

Niedługo po meczu rozpoczęło się polowanie na czarownice. A w zasadzie: niemal od razu. Już na konferencji prasowej Houllier odpalił bombę i całkowitą odpowiedzialnością obarczył jednego piłkarza – Davida Ginolę. Szkoleniowiec oskarżył go o popełnienie "zbrodni przeciwko zespołowi i duchowi drużyny". – Ta przygoda kończy się zbyt szybko. Było 30 sekund do końca, ale zostaliśmy dźgnięci nożem w plecy i to w najgorszym możliwym momencie. Sędzia miał już gwizdek w ustach, gdy Ginola wywalczył rzut wolny w pobliżu narożnika, ale potem wziął piłkę i posłał dalekie dośrodkowanie, zamiast trzymać piłkę. To pozwoliło Bułgarii wyjść z kontrą i zadać cios – opisywał Houllier.

Wielu uznawało Ginolę za głównego winowajcę. Kiedy Houllier odszedł niedługo po tej kompromitacji, piłkarz mógł mieć nadzieję na czystą kartę. Ale ta nadzieja szybko uleciała – nowym trenerem został asystent Houlliera, Aime Jacquet. Ginola zagrał jeszcze kilka meczów, bo Jacquet nie mógł z niego tak łatwo zrezygnować – piłkarz był liderem PSG, wyróżniającą się postacią i wielką gwiazdą ligi francuskiej. Ale w 1995r. zagrał ostatni, 18. mecz w kadrze i więcej dla kraju nie zagrał.

Ale dzisiaj, kiedy emocje są znacznie mniejsze, popularność zyskuje inny pogląd niż ten, który wysunął zaraz po meczu Houllier. To jasne, Ginola popełnił niewytłumaczalny błąd. Ale kiedy Bułgarzy przejęli piłkę, to łącznie z bramkarzem dziewięciu piłkarzy Francji było przed linią piłki. Żaden nie zatrzymał ataku gości.

- Musimy przestać go winić – przekonuje dziś Paoli. – Kostadinow mógł zostać zatrzymany w środku, w obronie, przy wejściu w pole karne, a nawet przez bramkarza. Dzisiaj jedyną osobą, którą winię, jest Houllier – dodaje Bitton. A Urbini podkreśla, że całej historii by nie było, gdyby nie kompromitacja z Izraelem. A Houllier i Ginola przez lata pozostawali w konflikcie, który przeniósł się nawet na sale sądowe.

Co po meczu mieli do powiedzenia Bułgarzy? Co ciekawe, sami piłkarze nie byli do końca zgodni co do tego, jak wyglądały ostatnie minuty. Legendarny Christo Stoiczkow przekonywał po meczu, że Francuzi po prostu się bali, a goście to wykorzystali. - Byli tak przerażeni, że grali z zaciśniętymi pośladkami. Wiedzieliśmy, że tak będzie i na tym opierała się nasza taktyka. Grali o remis i w żadnym momencie nie szukali wygranej. Nie zasłużyli na awans i uderzyliśmy ich tam, gdzie najbardziej bolało – mówił napastnik.

Trochę inaczej pamięta to Zlatko Jankow. - Czekaliśmy już tylko na końcowy gwizdek. My, a nawet nasz sztab szkoleniowy byliśmy przekonani, że to już koniec i nic więcej nie można zrobić. Ginola mógł zachować się lepiej – ukraść trochę czasu i to powinien być koniec meczu. Ale prawdopodobnie myślał, że mogą jeszcze to wygrać. Francuzi nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Pamiętam twarz Papina. Był tak blady, że wyglądał jakby był bardzo chory.

Jakby tego wszystkiego było mało, istnieje niepotwierdzona anegdota, jakoby Kostadinow i jeszcze jeden zawodnik, Ljubosław Penew, byli blisko tego, aby w tym meczu w ogóle nie zagrać na skutek problemów z wizą, która była potrzebna do wjazdu do Francji. Obu zawodnikom pomógł kapitan zespołu Borisław Michajłow i były kadrowicz Georgi Georgiew. Obaj grali wtedy dla francuskiego FC Mulhouse i pomogli swoim rodakom przejść przez granicę niemiecko-francuską w miejscu, gdzie nie była ona mocno pilnowana. Ta opowieść nigdy nie znalazła potwierdzenia, choć Jankow przekonywał, że tak było.

Dla obu drużyn to był przełomowy moment

To był moment zwrotny dla obu reprezentacji, choć Francuzi mogli jeszcze tego nie dostrzegać. Natomiast piękny sen Bułgarów trwał i były to złote czasy dla ich kadry. Na mundialu w 1994 roku udowodnili, że nie znaleźli się tam przypadkiem. Na mistrzostwach w USA dotarli aż do półfinału, ogrywając obu finalistów poprzedniego czempionatu – Argentyńczyków i Niemców. W półfinale zatrzymali ich dopiero Włosi, a w meczu o trzecie miejsce przegrali z rywalem z eliminacji, czyli Szwecją. Na pocieszenie pozostał im fakt, że królem strzelców został Christo Stoiczkow (6 goli). Ten sam piłkarz odebrał w 1994 roku Złotą Piłkę.

Aime Jacquet, który miał być tylko tymczasowym rozwiązaniem, okazał się strzałem w dziesiątkę. Systematycznie poprawiał wyniki zespołu i budował drużynę na następne turnieje. W latach 1994-1996 jego zespół zanotował 31 meczów bez porażki. A w 1996 roku Francuzi zagrali na Euro i tam w fazie grupowej wpadli - dobrze się domyślacie - na Bułgarów. Francuzi wzięli rewanż i pozbawili swoich rywali szans na awans do fazy pucharowej, sami natomiast doszli do półfinału. Jacquet pracował dalej, a jedną z jego największych zasług jest m.in. to, że postawił mocno na Zinedine'a Zidane'a. Reszta, czyli to, co wydarzyło się na mundialu we Francji w 1998 r. i dwa lata później na Euro, jest już historią.

