Tak wygląda sytuacja w polskiej grupie el. ME U-21. Kapitalna forma kadry

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Jeszcze niedawno media grzmiały na temat szkolenia po porażce reprezentacji Polski U17 z Niemcami 1:10, a teraz sytuacja zupełnie się zmieniła. Tym razem jednak za sprawą młodzieżówki do lat 21, która wygrała z rówieśnikami zza naszej zachodniej granicy w eliminacjach mistrzostw Europy i to aż 4:0.

We wtorek natomiast nasza młodzieżówka potwierdziła wyśmienitą formę i bardzo pewnie pokonała w Krakowie Łotwę 5:0. Przez całe spotkanie Polacy mieli zdecydowaną przewagę i dali rywalom oddać tylko jeden strzał na bramkę. Ten mecz wyglądał zupełnie inaczej niż ten pierwszy, który odbył się we wrześniu w Jegławie. Wtedy drużyna Macieja Stolarczyka wygrała 2:0, ale po wielkich męczarniach.

Również we wtorek odbyły się pozostałe spotkania w "polskiej" grupie eliminacyjnej. Najlepsi jak na razie Niemcy pewnie uporali się z San Marino 4:0 i odbili sobie niespodziewaną porażkę z Polakami. Izraelczycy natomiast bez większych problemów uporali się z Węgrami 3:0.

Z tego powodu Polacy nie zaliczyli awansu i w dalszym ciągu pozostają na trzecim miejscu w tabeli z 13 punktami na koncie. Tuż przed nimi plasują się Izraelczycy, którzy uzbierali jak do tej pory 15 "oczek". Takim samym dorobkiem mogą się pochwalić prowadzący Niemcy, którzy mają jednak lepszy bilans bramkowy. Czwarte miejsce należy natomiast do Węgrów (7 pkt), piąte do Łotyszy (3 pkt), a tabelę zamyka San Marino, które nie zdobyło jeszcze ani jednego punktu.

Tabela grupy B el. ME U21

Niemcy 6 meczów, 15 punktów, bilans bramkowy 21:8 Izrael 6, 15 pkt, 15:6 Polska 6, 13 pkt, 17:4 Węgry 6, 7 pkt, 9:12 Łotwa 6, 3 pkt, 4:13 San Marino 6, 0 pkt, 0:23

Na mistrzostwa Europy awansują tylko zwycięzcy grup i jedna najlepsza drużyna z drugich miejsc.