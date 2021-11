Tymoteusz Puchacz odpowiada. Bardzo mocny wpis po meczu Polska - Węgry

Pech przy pierwszej bramce, błąd przy drugiej. Po meczu z Węgrami na Tymoteusza Puchacza wylała się fala krytyki. Ekspertów zszokowało zwłaszcza jego absurdalne zachowanie przy drugim golu dla rywali.

"Zachował się jak junior", "piekielnie niedokładny"

Przypomnijmy: przy pierwszym trafieniu Węgrów Puchacz przedłużył piłkę wprost do Andrasa Schafera, a rywal bez problemu pokonał Wojciecha Szczęsnego. Trzy kwadranse później 22-latek ratował piłkę na tyle niefortunnie, że po chwili przejęli ją goście. I po ładnej akcji gola wbił nam Daniel Gazdag.

Ale to nie koniec błędów reprezentanta Polski w tej akcji. Gdy Węgrzy dopiero wyprowadzali atak, Puchacz biernie przyglądał się temu, co robią. A na koniec, gdy futbolówka wpadła już do siatki, bezradnie rozkładał ręce.

"Asystował, szkoda, że przy golu dla Węgrów. Szybki, dynamiczny, waleczny i piekielnie niedokładny. Po jednym z jego rajdów kibice aż poderwali się z miejsc, ale co z tego, skoro chwilę później kompletnie zepsuł dośrodkowanie" - pisał dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski, a formę Puchacza ocenił na 2-. Oberwało mu się także od byłego reprezentanta Polski Jacka Bąka. - Tymoteusz Puchacz nie gra w klubie, a tu gra w pierwszej jedenastce. I zachowuje się jak junior, jakby się nie skoncentrował i nie myślał, co robi - denerwował się w rozmowie ze Sport.pl Bąk.

Puchacza bronili jednak koledzy z zespołu (m.in. Krzysztof Piątek) oraz selekcjoner Paulo Sousa. - Myślę, że zagrał naprawdę dobrze - mówił po spotkaniu Portugalczyk.

Puchacz odpowiada na krytykę. "Możecie komentować"

Dzień po meczu głos zabrał sam Puchacz. Na Instagramie odniósł się do sytuacji, w której znalazł się i on, i reprezentacja Polski. "Zagraliśmy źle, popełniliśmy błędy, ja popełniłem błędy. Kluczowe błędy dla wyniku spotkania. Wiadomo, że teraz jestem najgorszy, nie umiem bronić i w ogóle nie umiem grać w piłkę. Tak to już jest w tej branży, że dziś się nie nadajesz, a za tydzień wszyscy cię klepią po plecach" - napisał.

Następnie 22-latek odniósł się do swojej sytuacji klubowej i faktu, że jeszcze nie zdołał w barwach Unionu zadebiutować w Bundeslidze. "Chciałbym podziękować tym prawdziwym. Prawdziwym ludziom, kibicom reprezentacji, którzy są na dobre i na złe. Możecie komentować, pisać artykuły jak bardzo się nie nadaję, jak bardzo słaby jestem nie grając w Bundeslidze. W wielu miejscach, w których się znalazłem, wy mnie nie widzieliście. W wielu miejscach, w których mnie nie widzicie, ja się znajdę" - dodał.

Jednoznacznie. Paulo Sousa o grze Tymoteusza Puchacza

Puchacz następnie napisał, że "nie chce współczucia ani słów wsparcia, wchłonie wszystko i zamieni w siłę". Na koniec 22-latek "podziękował bliskim, rodzinie i Bogu, którzy są z nim na dobre i na złe". Dodał też, że piłkarze zrobią wszystko, aby awansować na mundial.