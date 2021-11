Polska U-21 - Łotwa U21. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski U-21 udanie rozpoczęła eliminacje, wygrywając na wyjeździe z Łotwą 2:0. Później jednak przyszły dwa kolejne spotkania bez zwycięstwa - najpierw drużyna prowadzona przez Macieja Stolarczyka przegrała u siebie 1:2 z Izraelem, a następnie zremisowała na wyjeździe 2:2 z Węgrami.

Polska U-21 - Łotwa U-21 - bilans obu zespołów

W czwartej kolejce polscy piłkarze nie mieli większych problemów z odnotowaniem kolejnego zwycięstwa, pokonując u siebie 3:0 San Marino. W piątej kolejce eliminacji doszło do póki co największej niespodzianki, kiedy to biało-czerwoni po świetnym występie pokonali na wyjeździe aż 4:0 faworyzowanych Niemców.

Reprezentacja Łotwy do lat 21 jest jednym z dwóch outsiderów eliminacyjnej grupy B. W dotychczasowych pięciu kolejkach odnotowała cztery porażki i tylko jedno zwycięstwo - 2:0 nad San Marino. Z dorobkiem zaledwie trzech punktów wtorkowy rywal Polaków zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Polska U-21 - Łotwa U-21. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Polski zespół do lat 21 ośmiokrotnie w swojej historii mierzył się z rówieśnikami z Łotwy. Siedem z tych meczów kończyło się zwycięstwami biało-czerwonych, a tylko raz (w 2009 roku) padł remis 2:2. Taki bilans sprawia, że przed wtorkowym meczem zdecydowanym faworytem są podopieczni Macieja Stolarczyka.

Mecz pomiędzy reprezentacją Polski U-21 a Łotwą U-21 rozpocznie się we wtorek 16 listopada o godzinie 17:30 na stadionie Cracovii w Krakowie. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport, a także na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.