Dramatyczna sytuacja klubu Jóźwiaka i Bielika. To już koniec?

W dramatycznej sytuacji jest prowadzone przez Wayne'a Rooneya Derby County. Klub, który cudem utrzymał się w poprzednim sezonie na zapleczu Premier League, zmaga się ze sporymi problemami finansowymi. Szorujący dno tabeli Championship Barany zostały ukarane odjęciem dziewięciu punktów, co w praktyce może przyklepać ich spadek do League One, bo już wcześniej klub otrzymał podobną karę.

REKLAMA

Zobacz wideo Skrzydłowy czy wahadłowy? Lewa czy prawa strona? Kamil Jóźwiak mówi o swojej pozycji na boisku

Derby County ponownie ukarane odjęciem punktów. Zespół Polaków z dorobkiem poniżej zera

"Klub zgodził się również, po ubiegłotygodniowym odroczeniu, na oddalenie jego odwołania od wrześniowej decyzji dotyczącej odjęcia 12 punktów, co oznacza, że sankcja nadal obowiązuje. Nowa dziewięciopunktowa kara została zastosowana natychmiast, w wyniku czego klubowi odjęto łącznie 21 punktów z tabeli Championship w bieżącym sezonie" - poinformował EFL. Obie decyzje są ostateczne i nie podlegają żadnemu dalszemu prawu do odwołania. Dodatkowo Derby County grozi kara odjęcia trzech punktów, jeśli klub nie będzie spełniać warunków dotyczących budżetu zawartych w decyzji pomiędzy EFL.

Odjęcie dziewięciu punktów oznaczają ogromne problemy dla Derby County. Klub ma tym momencie -3 punkty i traci do bezpiecznej 21. pozycji aż 18 punktów po 17 kolejkach. Gdyby zespół Rooneya nie otrzymał powyższych kar zajmowałby 20. miejsce w tabeli z 18 punktami na koncie. W Derby występuje dwóch Polaków: Kamil Jóźwiak (11 meczów w lidze) oraz wracający po kontuzji Krystian Bielik.

Paulo Sousa to recydywista. Irracjonalne decyzje. Tylko w jednym miał rację

Problemy Derby County rozpoczęły się dwa lata temu, kiedy to jego władze zostały posądzone o nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych za sezony 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018. Klub z hrabstwa Derbyshire poza grzywną otrzymał od władz EFL zakaz transferowy, a do tego musi wysłać przedstawicielom poprawioną dokumentację za lata 2015-2018.

Spekuluje się, że dług klubu wynosi około 50 milionów funtów, a jego właściciel Mel Morris publicznie wypowiedział się, że Derby County kosztowało go ponad 200 milionów funtów.