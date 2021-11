Mistrzowie Europy w panice. "Uderzyliśmy w górę lodową. Toniemy"

Włosi jedynie bezbramkowo zremisowali z Irlandią Północną w Belfaście. W ten sposób mistrzowie Europy zaprzepaścili szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa świata i zagrają w marcowych barażach.

Włosi porównali swoją kadrę do Titanica. "Toną"

"W mieście, gdzie zbudowano Titanica, Włosi uderzyli w górę lodową. I toną" - pisze po meczu dziennik "La Gazzetta dello Sport". "Windsor Park wciąż nas karze. Tym razem, jak mówi Mancini, egzaminy poprawkowe wciąż są dostępne, ale Azzuri nie pojadą na mistrzostwa świata przez Belfast. W 1958 roku zostaliśmy stąd wysłani do domu, a teraz zmuszeni do zdradliwych baraży" - ocenili dziennikarze, nawiązując do spotkania sprzed 63 lat, które Włosi przegrali z Irlandią 1:2 i wówczas nie pojechali na MŚ.

"Drużyna znów jest w panice, a przed nią kolejny koszmar w głowach: baraże" - podsumowała agencja Ansa. "W lipcu mistrzostwo Europy, jesienią marny upadek" - napisał natomiast dziennik "La Republicca".

"Zniknęliśmy. Znów jesteśmy nudni i bezradni"

Dziennikarze zastanawiają się także, jak wielka w tej porażce jest rola trenera Roberto Manciniego. "Nie sądzę, że to Manciniego trzeba winić" - ocenił ekspert "Corriere della Sera" Mario Sconcerti. "Źle wybierał w ostatnich miesiącach, nie wiedział, jak dać zespołowi różnorodność, ale i tak zebrał już wszystko, co najlepsze od wszystkich. To nie jest problem. Teraz czas, żeby zrozumieć, co możemy zmienić sami" - wskazał.

"Wszystko, co zrobiliśmy, tytuł mistrzów Europy, czy seria meczów bez porażek, nie były czymś wystarczającym, żeby zmienić smutną drugą połowę roku. Zniknęliśmy, nagle unormowani. Mancini cztery lata temu zmienił mentalność gry, sprawił, że była prosta i pełna jakości. To był cud, który sprawił, że wyprzedziliśmy innych na lata. Ale tej gry już nie ma, została zjedzona przez historię. Znów jesteśmy nudni i bezradni. Brakuje nam nie tylko napastników, ale też tych, którzy budują i kreują" - podsumował Soncerti.

Bonucci: "Po Euro 2020 coś się zacięło". Ale Włosi mają być, jak Chorwaci w Rosji

- Musimy od nowa ustalić, co wyróżniało nas na tle innych do teraz. Potrzebujemy maksymalnie dużo spokoju do marca i odnowienia naszej energii - stwierdził trener Mancini po meczu. I dodał: "Pojedziemy na mundial, może nawet go wygramy". Pewny siebie. Włoskie media przytaczają przykład Chorwatów, którzy na mundial w Rosji trzy lata temu dostali się poprzez baraże, a potem zagrali w finale MŚ.

- Po Euro 2020 coś się zacięło, choć nie byliśmy tego świadomi. Wcześniej graliśmy w piłkę z wielką przyjemnością, teraz musimy podchodzić do meczów lżej - wskazał Leonardo Bonucci cytowany przez włoski portal telewizji Eurosport. - Przykro nam, że nie zamknęliśmy wszystkiego wcześniej. To trudny moment, teraz wszyscy musimy podwinąć rękawy i poczekać na marcowe baraże, żeby dać z siebie wszystko i pojechać na mundial. Musimy spróbować dostać się tam w każdy możliwy sposób. Wiem, że zagramy najlepiej, jak umiemy i wtedy na pewno nam się uda - dodał Domenico Berardi.