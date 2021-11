Katastrofa Włochów w el. MŚ 2022! Szwajcarzy wzięli wszystko

Nie tak to miało wyglądać. Reprezentacja Włoch nie będzie dobrze wspominać listopadowego zgrupowania. Mistrzowie Europy w dwóch rozegranych w tym miesiącu spotkaniach zaprzepaściła całkowicie szanse na bezpośredni awans na mistrzostwa świata w Katarze. Najpierw w piątek podopieczni Roberto Manciniego zremisowali zaledwie 1:1 ze Szwajcarią, a następnie w decydującym meczu z Irlandią Północną zawiedli po raz kolejny i zaledwie bezbramkowo zremisowali.

W poniedziałek najgorętsza atmosfera w eliminacjach mistrzostw świata w Katarze była właśnie w grupie C. Kwestia bezpośredniego awansu mogła zależeć od wysokości zwycięstw Włochów z Irlandią Północną i Szwajcarii z Bułgarią. Szwajcarzy i Włosi, aby myśleć o awansie, potrzebowali po prostu zwycięstwa, choć to mistrzowie Europy byli w lepszej sytuacji ze względu na korzystniejszy bilans bramek. Ostatecznie jednak zaprzepaścili tę szansę i to ich grupowi rywale, którzy pewnie wygrali 4:0, cieszą się teraz bezpośredniego awansu. Drużyna prowadzona przez Roberto Manciniego będzie musiała natomiast przebrnąć przez marcowe baraże.

Tak wygląda ostateczna tabela "polskiej" grupy el. MŚ 2022

Tabela grupy C europejskich el. MŚ 2022

Szwajcaria 8 meczów, 18 punktów, bilans bramkowy 15:2 Włochy 8, 16 pkt, 13:2 Irlandia Północna: 8, 9 pkt, 6:7 Bułgaria: 8, 8 pkt, 6:14 Litwa: 8, 3 pkt, 4:19

Końcówka eliminacji MŚ. Wysokie zwycięstwo Anglików, niespodzianka na Hampden Park

W pozostałych grupach, gdzie mecze rozgrywane były w poniedziałek, w kwestii awansu nic się nie zmieniło. Do sporej niespodzianki doszło natomiast na Hampden Park, gdzie robiący furorę w eliminacjach Duńczycy niespodziewanie przegrali ze Szkotami 0:2. Był to pierwszy niewygrany w tych eliminacjach mecz drużyny Kaspera Hjulmanda. Oprócz tego zobaczyliśmy jeszcze wysokie zwycięstwo Anglików nad San Marino 10:0, które tylko przypieczętowało bezpośredni awans na MŚ. W pozostałych spotkaniach Izrael pokonał 3:2 Wyspy Owcze, Austriacy 4:1 Mołdawię, a Albania 1:0 Andorę.

Znamy więc już prawie komplet drużyn, które wywalczyły bezpośredni awans na mistrzostwa świata ze strefy europejskiej. We wtorek poznany natomiast już komplet, ponieważ tego dnia odbędą się ostatnie spotkania w grupach D, G i E. Tam również dojdzie do kilku ciekawych pojedynków o baraże lub bezpośredni awans. W grupie E