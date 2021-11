Polska U-21 gra kolejny mecz po demolce Niemców. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Jeszcze niedawno media grzmiały na temat szkolenia po porażce reprezentacji Polski U17 z Niemcami 1:10, a teraz sytuacja zupełnie się zmieniła. Tym razem jednak za sprawą młodzieżówki do lat 21, która wygrała z rówieśnikami zza naszej zachodniej granicy w eliminacjach mistrzostw Europy i to aż 4:0.

Nasi młodzi reprezentanci zaprezentowali bardzo dobry, ofensywny futbol i zdominowali zupełnie teoretycznie lepszych rywali, którzy triumfowali na poprzednim Euro. Wtedy jednak rzeczywiście drużyna ta wyglądała zupełnie inaczej. Spora część bohaterów tamtego turnieju występuje teraz w barwach dorosłej reprezentacji. Nie zmienia to jednak faktu, że Niemcy radzili sobie do tej pory świetnie w naszej grupie i porażka z Polakami była ich pierwszą jak do tej pory.

Kolejny krok do awansu na ME. Młodzieżówka zmierzy się w Krakowie z Łotwą

Pomimo sensacyjnego zwycięstwa nad Niemcami nasza młodzieżówka wciąż jest dość daleko od upragnionego awansu na mistrzostwa Europy. Polacy są w tej chwili na trzecim miejscu w tabeli z dwupunktową stratą do prowadzących Niemców i drugich Izraelczyków. Awans na turniej wywalczą tylko zwycięzcy grup i tylko jedna najlepsza drużyna z drugich miejsc.

Do rozegrania Polakom zostało więc jeszcze pięć spotkań, więc wszystko jest jeszcze możliwe. Już w najbliższy wtorek natomiast nasza młodzieżówka zmierzy się w Krakowie z Łotwą. Pierwsze spotkanie pomiędzy obiema drużynami odbyło się we wrześniu w Jełgawie i zakończyło się zwycięstwem Polaków 2:0. Niestety gra naszej kadry w tamtym spotkaniu wyglądała bardzo słabo i w żaden sposó nie przypominała tej ze starcia z Niemcami.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Polska - Łotwa?

Spotkanie reprezentacji Polski U21 z Łotwą odbędzie się we wtorek 16 listopada na stadionie Cracovii. Rozpoczęcie tego meczu zaplanowane jest na godzinę 17:30. Transmisję z tego wydarzenia będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz online w aplikacji TVP Sport.