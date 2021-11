Trwa sprawa Aleksandra Buksy. Wisła Kraków liczy na duże pieniądze

W ubiegłym roku sporo wskazywało na to, że Aleksander Buksa podpisze nowy kontrakt z Wisłą Kraków, a następnie zostanie sprzedany do klubu z innego kraju, co pozwoliłoby "Białej Gwieździe" zarobić spore pieniądze. Ostatecznie napastnik nie złożył podpisu pod nową umową i po wygaśnięciu kontraktu odszedł za darmo do włoskiej Genoi.

Wisła Kraków walczy z Genoą

Jeśli chodzi o kwotę transferu, Wisła Kraków na odejściu 18-latka nic nie zarobiła. Klub jednak otrzyma pieniądze z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie piłkarza w wysokości około 220 tysięcy euro. Problemem jednak jest fakt, że władze włoskiego klubu nie spieszą się z wykonaniem przelewu.

W związku z opieszałością Genoi pomiędzy oboma klubami trwa spór. Wisła Kraków złożyła pozew do Izby ds. Rozwiązywania Sporów FIFA, którego wyrok sprawia, że włoski zespół jest zobowiązywany do zapłacenia ekwiwalentu. Genoa ma jednak jeszcze jedno rozwiązanie - może złożyć odwołanie do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie.

Wisła Kraków może liczyć na spory zarobek

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem krakowskiego klubu, na jego konto wpłynie około miliona polskich złotych. Byłoby to z pewnością dużym ułatwieniem w kontekście zachowania stabilności finansowej klubu, w która w ostatnich miesiącach była wystawiana na próbę.

Po letnim transferze do Genoi Aleksander Buksa nie zdołał jeszcze na stałe przebić się do pierwszego zespołu. Do tej pory 18-latek rozegrał zaledwie 49 minut w Serie A, natomiast w rozgrywkach Primavera 1 rozegrał 158 minut, w trakcie których udało mu się zanotować jedną asystę.