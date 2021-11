Lewandowski bawi się na urodzinach polskiego miliardera przed Polska - Węgry

Reprezentacja Polski zgodnie z przewidywaniami bardzo pewnie pokonała w piątek Andorę 4:1 i zapewniła sobie grę w barażach o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Nasza kadra wciąż ma co prawda szanse na awans z pierwszego miejsca, ale do tego potrzebna by była porażka Anglików z San Marino i nasza wysoka wygrana z Węgrami. Taki scenariusz wydaje się być jednak niemożliwy.

Pomimo pewnych baraży poniedziałkowej spotkanie z Węgrami będzie bardzo ważne, ponieważ reprezentacja Polski powalczy w nim o rozstawienie w marcowych spotkaniach. Do tego potrzebne jest zwycięstwo, jeżeli nie chcemy oglądać się na wyniki innych spotkań. To zadanie może być jednak mocno utrudnione, ponieważ na murawie Stadionu Narodowego nie zobaczymy kapitana naszej kadry Roberta Lewandowskiego, który dostał dość niespodziewanie wolne od Paulo Sousy.

Korzystając więc z okazji, cieszący się dodatkowym czasem wolnym Lewandowski postanowił zapewnić sobie nieco rozrywki. Napastnik Bayernu udał się wraz ze swoją żoną Anną i córką Klarą na urodziny polskiego miliardera Rafała Brzoski. Ujawniła to właśnie Lewandowska, która pochwaliła się zdjęciami z imprezy, na których widać również najlepszego polskiego piłkarza.

Cała sprawa może nie spodobać się opinii publicznej. Od wczorajszego ogłoszenia absencji Lewandowskiego w meczu z Węgrami wśród kibiców trwa burzliwa dyskusja na ten temat. Większość z nich jest oburzona taką decyzją, ponieważ poniedziałkowe starcie może zaważyć realnie na szansach reprezentacji Polski na awans na mundial. Oprócz tego część fanów oskarżała piłkarza i sztab reprezentacji Polski o brak szacunku, ponieważ kupiła bilety na mecz przede wszystkim, aby zobaczyć w akcji napastnika Bayernu.

instagram.com/annalewandowskahpba instagram.com/annalewandowskahpba