Niemcy wskazali "Lewandowskiego przyszłości". To Polak

Piątkowy wynik eliminacyjnego spotkania był zaskoczeniem dla wszystkich. Biało-czerwoni już po kwadransie prowadzili 3:0, a tuż przed końcowym gwizdkiem rezultat na 4:0 ustalił Kacper Kozłowski. Dzięki tej wygranej reprezentacja Polski U-21 poprawiła swoją sytuację w kontekście awansu na mistrzostwa Europy.

Benedyczak jest chwalony przez Niemców i porównywany do Lewandowskiego

Telewizja "Sport1" wzięła pod lupę autora dwóch pierwszych trafień dla biało-czerwonych. W specjalnym materiale przytoczona została wypowiedź byłego trenera 20-latka z Pogoni Szczecin Kosty Runjaica. - Z mojego punktu widzenia może się stać Lewandowskim przyszłości - powiedział Niemiec, któremu przytaknęli obecni w studio eksperci.

Runjaić kontynuował pochwały w stronę Benedyczaka. - Pod względem fizycznym Benedyczak ma wszystko, by pójść w ślady swojego rodaka. Mierzący 191 centymetrów wzrostu napastnik dobrze gra głową i tyłem do bramki, właśnie jak Lewandowski. Aktualnie pracuje nad poprawieniem dynamiki, która tak boleśnie dała się we znaki naszej drużynie - dodał.

Niemcy chwalą również Kozłowskiego i Kamińskiego

Uwadze niemieckich ekspertów nie umknęła ponadto postawa dwóch innych piłkarzy. Autor ostatniego gola w tym spotkaniu Kacper Kozłowski został nazwany przez nich "polskim Pogbą", natomiast Jakub Kamiński został porównany do doskonale znanego niemieckim kibicom Jakuba Błaszczykowskiego.

Adrian Benedyczak latem tego roku przeniósł się z Pogoni Szczecin do Parmy za kwotę dwóch milionów euro. 20-latek zanotował dobre wejście do nowego zespołu, strzelając trzy bramki w siedmiu pierwszych występach. Równie dobrze wygląda jego bilans w reprezentacji U-21 - w sześciu meczach czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Po pięciu rozegranych spotkaniach reprezentacja Polski U-21 zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy B z 10 punktami na koncie. Prowadzą Niemcy z dorobkiem 12 "oczek". Taki sam bilans ma zajmująca drugą lokatę drużyna Izraela. Mistrzostwa Europy U-21 odbędą się w Rumunii i Gruzji.