Polski napastnik pobił rekord świata w liczbie strzelonych goli w jednym meczu! Demolka

Zdecydowanie niecodzienny przebieg miało jedno z niedzielnych spotkań pierwszej zachodniopomorskiej klasy okręgowej. Wybrzeże Rewalskie Rewal mierzyło się na własnym stadionie z Pomorzaninem Nowogard i już do przerwy prowadziło aż 26 bramkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Mural Sport.pl z Kazimierzem Górskim

Niesamowity popis polskiego piłkarza. 22 bramki w jednym meczu!

Problemy u gości pojawiły się jednak jeszcze przed spotkanie, ponieważ na zbiórce pojawiło się tylko ośmiu zawodników i tylu zagrało w spotkaniu. To jednak nie sprawiło, że gospodarze potraktowali ich ulgowo. Pomorzanin ma takie problemy już od dłuższego czasu. W poprzedniej kolejce oddali jednak mecz z Mewą Resko walkowerem, ponieważ zabrakło zawodników, którzy odeszli wraz ze zwolnionym trenerem Kamilem Twarzyńskim.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Doktor Grzesiowski grzmi na Polska - Węgry. "Gigantyczne ognisko epidemiczne"

W niedzielę jednak postanowili wyjść jednak na boisko i nie skończyło się to zbyt dobrze, ponieważ spotkanie to zakończyło się ostatecznie wynikiem aż 53:0! Jego głównym bohaterem został napastnik gospodarzy Jacek Magdziński, który zdobył 22 bramki. Przyczynił się w ten sposób to tego niezwykłego, historycznego zwycięstwa, ale też jednocześnie pobił światowy rekord. Jak się okazuje 35-latek przebił Yanicka Djouzi Manzizila, który w 2014 roku zaliczył 21 trafień w jednym ze spotkań siódmej ligi szwedzkiej.

Polski klub walczy o przetrwanie. Musi wytrzasnąć pieniądze "choćby spod ziemi"

Pomorzanin po 14 rozegranych meczach zajmuje 11. miejsce w lidze okręgowej (grupa zachodniopomorska pierwsza). Wybrzeże natomiast, dzięki niedzielnemu zwycięstwu nadal prowadzi w tabeli. Ma 34 punkty, czyli o jeden więcej niż druga w tabeli Rega Trzebiatów, która ma rozegrany jeden mecz więcej.