Zbigniew Boniek wskazał niewygodnego rywala w barażach dla Polski. Zaskoczenie

Rozstrzygnięcia piątkowych meczów sprawiły, że reprezentacja Polski niemal na pewno zagra w barażach o udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Istnieje jeszcze iluzoryczna szansa na to, że biało-czerwoni uzyskają bezpośredni awans. Aby jednak tak się stało, musieliby wysoko pokonać Węgrów, a Anglicy przegrać z San Marino.

Paulo Sousa wprowadza zmiany w składzie na Polska - Węgry. Wszystko przez kartki

Kolejne trzy drużyny w barażach

Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest minimalne, dlatego wszyscy zaczęli się przygotowywać do udziału Polaków w barażach. Wystąpi w nich dziesięć reprezentacji, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach, a także dwie drużyny, które wcześniej wygrały swoje grupy w Lidze Narodów (bez podziału na dywizje).

Pierwszą pewną udziału w barażach reprezentacją stała się Szkocja z grupy F, natomiast w sobotę grono to powiększyło się o trzy kolejne zespoły. Stało się to dzięki Francji, która zapewniła sobie awans na mundial. Z barażów cieszyły się z kolei drużyny Czech, Walii i Austrii. Co jednak najciekawsze, tylko jedna z tych ekip zajmie drugie miejsce w swojej grupie.

Na kogo Polacy mogą trafić w barażach?

Reprezentacja Austrii może nawet zakończyć rywalizację na czwartym miejscu w tabeli grupy F, ale zagra w barażach dzięki wygraniu swojej grupy w Lidze Narodów. "Austria gra w barażach.. National L przyszedł z pomocą… Nie będą rozstawieni, niewygodna drużyna dla wszystkich" - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek.

Podobna sytuacja dotyczy Czech i Walii, w zależności od tego, która z nich okaże się gorsza w tabeli grupy E. Powodem tego jest fakt, że Francja, Hiszpania, Włochy i Belgia były wyżej notowane w klasyfikacji zwycięzców grup Ligi Narodów i na pewno zajmą pierwsze dwa miejsca w tabeli.

W gronie zespołów, które najprawdopodobniej będą wśród potencjalnych rywali biało-czerwonych w półfinale baraży znajdują się Czesi oraz Austriacy. Niewykluczone również, że Polacy trafią na Szkotów. Najpierw jednak podopieczni Paulo Sousy muszą sobie zapewnić rozstawienie, do czego dojdzie na pewno po zwycięstwie nad Węgrami i niemal na pewno po remisie.

Dotychczasowa lista uczestników europejskich baraży o mistrzostwa świata:

Szkocja (z grupy F),

Portugalia (z grupy A),

Rosja (z grupy H),

Walia (z grupy E lub dzięki Lidze Narodów),

Czechy (z grupy E lub dzięki Lidze Narodów),

Austria (dzięki Lidze Narodów).

Dwustopniowe baraże zostaną rozegrane w marcu 2022 roku. Półfinały 24 lub 25, a finały 28 i 29. Zespoły rozstawione zorganizują pierwsze mecze. Gospodarze decydujących trzech spotkań zostaną wylosowani.