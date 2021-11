Już się cieszyli z awansu. Przez koszmarny błąd trenera mogą stracić mundial

W niedzielę Demokratyczna Republika Konga i Benin w bezpośrednim meczu rywalizowały o zwycięstwo w grupie J, które dawało awans do kolejnego etapu afrykańskich eliminacji. Kongijczycy wygrali 2:0 po golach Mbokaniego i Malango, ale ich wielka radość po końcowym gwizdku szybko przemieniła się w równie wielką niepewność.

Koszmarny błąd legendarnego trenera. Kongijczykom grozi walkower!

Wszystko dlatego, że w trakcie spotkania drużyna DR Konga popełniła koszmarny błąd w liczbie dokonanych zmian. Kongijczycy dokonali czterech zmian w ciągu czterech różnych przerw w grze, co jest niezgodne z przepisami. Regulamin dopuszcza wprawdzie możliwość dokonania aż pięciu zmian, ale w zaledwie trzech tzw. oknach (plus w przerwie meczu).

Złamanie przepisów przez Kongo jest bezsporne. W 63. minucie Kayembe zmienił Moutoussamy'ego, w 77. Bakambu wszedł za Bolasiego, w 84. Muleka zmienił Mbokaniego, a w 90. minucie miejsce Malango zajął Kalamba.

Skandaliczna decyzja pozbawiła ich szans na mundial. "Hańba!", "Zniszczone marzenia"

Te decyzje trenera Hectora Raula Cupera (byłego trenera m.in. Valencii) mogą skutkować nawet zweryfikowaniem wyniku meczu na 3:0 dla Beninu i wówczas to on stanie przed szansą na awans do MŚ w Katarze. Benin złożył protest w tej sprawie, a decyzję będzie musiała podjąć w najbliższych tygodniach FIFA. Jeśli światowa federacja będzie bezlitosna, DR Konga straci szanse na mundial.

Do ostatniego etapu eliminacji w strefie afrykańskiej awansowało dziesięć drużyn. Oprócz DR Konga są to Algieria, Tunezja, Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Egipt, Ghana, Senegal i Maroko. W walce o MŚ nie ma już m.in. Kamerunu i RPA. Po losowaniu wymienione dziesięć drużyn stworzy pięć par, które w marcowych dwumeczach powalczą o pięć miejsc na mundialu w Katarze.