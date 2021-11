Oficjalna skarga: W kadrze kobiet zagrał mężczyzna. "Nie mogą pogodzić się z porażką"

25 września w Tadżykistanie Iran wygrał z Jordanią po rzutach karnych (0:0, karne: 4:2), dzięki czemu awansował do kobiecego Pucharu Azji, który zostanie rozegrany w przyszłym roku. Jordańczycy nie pogodzili się jednak z porażką, a ich zarzuty są mocno nietypowe.

Jordania oskarża Iran: "Jedna z zawodniczek jest mężczyzną"

Zdaniem jordańskiej federacji, jedna z zawodniczek reprezentacji Iranu może być mężczyzną. Związek złożył już oficjalną skargę do azjatyckiej federacji AFC w celu wyjaśnienia sprawy.

Prezydent jordańskiej federacji Al Al-Hussein opublikował oficjalny list Jordańczyków do AFC. "Biorąc pod uwagę zebrane dowody oraz powagę rozgrywek, prosimy AFC o transparentne zbadanie sprawy przez panel niezależnych ekspertów medycznych, aby ustalić uprawnienie do gry wskazanej zawodniczki oraz pozostałych członkiń irańskiej drużyny narodowej, która ma niechlubną historię w kwestiach płci oraz dopingu" - napisano.

Do sprawy odniosła się także selekcjonerka reprezentacji Iranu Maryam Irandoost, która oskarżyła Jordanię o to, że "nie może się pogodzić z porażką" i zapewniła, że wszystkie zawodniczki przeszły dokładne badania testosteronu i hormonów.

Nie pierwszy taki przypadek

Spore wątpliwości dotyczące płci zawodniczek reprezentacji Iranu pojawiają się nie po raz pierwszy. W 2015 roku "The Telegraph" pisał o tym, że jeden z irańskich oficjeli Mojtabi Sharifi oskarżył irański związek o nieetyczne postępowanie, stwierdzając, że osiem zawodniczek kadry to w rzeczywistości mężczyźni, którzy nie przeszli operacji zmiany płci. Rok wcześniej sam związek z kolei przeprowadził wyrywkowe badania, które stwierdziły to samo u czterech zawodniczek kadry.

Piłka nożna jest bardzo popularna wśród kobiet w Iranie, mimo tego, że nie mają one wstępu na stadion, by oglądać rozgrywki mężczyzn. Same operacje zmiany płci także są w Iranie bardzo często spotykane i legalne, a cała procedura z terapią hormonalną włącznie trwa około dwóch lat.