Oficjalnie: Wieczysta odpaliła bombę. Hitowy transfer czwartoligowca

"Dzisiaj kontrakt z Wieczystą podpisał Wilde-Donald Guerrier. 32-letni reprezentant Haiti związał się z nami do końca bieżącego sezonu z możliwością przedłużenia umowy na kolejny rok. Guerrier znany jest przede wszystkim z występów w Ekstraklasie w barwach Wisły Kraków. Następnie grał również w takich zespołach jak Alanyaspor, Qarabag, Neftchi Baku, a ostatnio Apollon Limassol. W Wieczystej występować będzie z numerem 96" - poinformowała Wieczysta Kraków na swojej oficjalnej stronie internetowej i za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Były skrzydłowy w przeszłości grał w Wiśle Kraków przez trzy sezony - w latach 2013-16. Przez ten czas rozegrał przy Reymonta 75 meczów w ekstraklasie, w których strzelił 20 goli i dołożył do nich 6 asyst. Później 32-letni Haitańczyk z Karabachem Agdam zdobył dwa mistrzostwa Azerbejdżanu, a także występował w barwach tego klubu w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy.

Ponadto Guerrier występował także w tureckim Alanyasporze, azerskim Neftczi Baku, a ostatnio przez pół roku grał na Cyprze jako zawodnik Apollonu Limassol. Po zakończeniu sezonu 2020/21 Guerrier rozwiązał kontrakt z Apollonem i został wolnym zawodnikiem. Przebywał w Polsce i chciał kontynuować karierę w naszym kraju, gdzie ma pochodzącą z Krakowa partnerkę.

- Odszedłem z cypryjskiego klubu, bo nie dostawałem wypłaty. Jestem wolnym zawodnikiem, więc mogę podpisać umowę z nowym pracodawcą. Wiem, że nie dostanę tu takich pieniędzy, jakie miałem w poprzednich klubach, ale to Wisła. Tu zaczęła się moja europejska kariera, ten klub jest dla mnie wyjątkowy. Dlatego jeśli gdzieś miałbym grać za dużo mniej, to najlepiej właśnie tu - mówił w sierpniu Guerrier. Do podpisania umowy z Wisłą ostatecznie nie doszło.

Guerrier dołączył tym samym do innych piłkarzy, którzy mają przeszłość w ekstraklasie. Są to m.in. Radosław Majewski, Michał Miśkiewicz, Sławomir Peszko czy też Łukasz Burliga. Nowy klub Haitańczyka po 17 kolejkach IV ligi jest liderem tabeli z 47 punktami na koncie. Zespół Franciszka Smudy ma 11 punktów przewagi nad drugim zespołem. Runda jesienna zakończyła się 7 listopada.