Kto jest pewny awansu na MŚ 2022? Znamy już dziewięciu finalistów mundialu

Eliminacje MŚ 2022 w Katarze znajdują się na ostatniej prostej. Reprezentacje na całym świecie walczą o 31 miejsc w turnieju (32., czyli gospodarz gra w nim z urzędu), który rozpocznie się w listopadzie 2022 roku.

El. MŚ 2022. Kto jest pewny awansu na mundial?

Jak dotąd siedem europejskich drużyn narodowych zapewniło sobie awans do turnieju finałowego. Jako pierwsi dokonali tego Niemcy, którzy zakończyli fazę grupową z 27 punktami na 30 możliwych do zdobycia. Jeszcze w trakcie październikowego zgrupowania udało się to także Duńczykom. W ostatnich dniach do tego grona dołączyły także Serbia, Hiszpania, Chorwacja, Belgia i Francja.

Ze strefy europejskiej pojedzie na turniej 13 zespołów, co oznacza, że w tym momencie ponad 50 proc. miejsc jest już zajętych. W MŚ 2022 weźmie udział jeszcze trzech zwycięzców grup, w których wciąż toczy się rywalizacja, a także trzy zespoły wyłonione z barażów. Więcej o tym, kto wystąpi w barażach można znaleźć w TYM MIEJSCU >>>. Formalnością jest awans Anglików z "polskiej" grupy, którym pozostał do rozegrania tylko mecz z San Marino. W pozostałych grupach stawka jest dużo bardziej wyrównana, bo Włochy oraz Szwajcaria stoczą korespondencyjny bój w meczach odpowiednio z Irlandią Północną, oraz Bułgarią, a o awansie w grupie G zdecyduje mecz Holandia - Norwegia.

W pozostałych strefach sytuacja jest dużo bardziej otwarta. Jedyną kadrą, która jest pewna awansu na MŚ jest Brazylia będąca liderem eliminacji. Jeszcze w listopadzie dołączyć może do niej Argentyna. Na dalszych pozycjach w strefie Ameryki Południowej jest Ekwador oraz Chile.

W Afryce dopiero w marcu zostaną rozegrane baraże, które wyłonią pięciu uczestników mundialu. W Azji (cztery pewne miejsca na MŚ), podobnie jak w Ameryce Północnej (trzy miejsca) sytuacja jest nierozstrzygnięta. W tym momencie blisko awansu są Arabia Saudyjska, Iran oraz Korea Południowa, zaś za oceanem trzech finalistów mundialu wyłonionych zostanie najprawdopodobniej z czwórki USA, Meksyk, Kanada, Panama.

Poza tym w czerwcu 2022 roku dojdzie do baraży interkontynentalnych, w których zagra po jednej ekipie z Azji, Oceanii, Ameryki Południowej oraz strefy CONCACAF.

Mundial 2022 w Katarze. Pewni uczestnicy turnieju:

El. MŚ 2022. Kto jeszcze awansuje?