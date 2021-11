Kompromitacja Ruchu Chorzów. Druzgocąca porażka z przedostatnim zespołem ligi

Ruch Chorzów po raz ostatni grał z Hutnikiem Kraków o stawkę w 33. kolejce Ekstraklasy w sezonie 1996/1997. Wtedy Niebiescy wygrali 5:3 i ostatecznie utrzymali się w Ekstraklasie, a Hutnik finalnie spadł z ligi. Ruch podchodził do pojedynku w 17. kolejce po wygranej 5:2 z drugim zespołem Śląska Wrocław.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Ruch Chorzów z kompromitacją na koniec 17. kolejki! Lepszy okazał się Hutnik

Ruch Chorzów szybko przejął inicjatywę na początku spotkania, a cel drużyny z Krakowa był jasny - murowanie bramki i oczekiwanie na swoje szanse poprzez kontrataki. Hutnik wyszedł na prowadzenie w 13. minucie po rzucie rożnym, a pierwszego gola strzelił Łukasz Kędziora. Podejście Hutnika po bramce nie uległo zmianie i zespół prowadzony przez Krzysztofa Lipeckiego jeszcze bardziej skupił się na defensywie. Ruch starał się grać kombinacyjnie, ale w pierwszej połowie wynik nie uległ zmianie.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Hutnik Kraków mógł polepszyć swój wynik na początku drugiej połowy, ale świetną interwencją popisał się Jakub Bielecki. Ruch wprowadził dwóch nowych zawodników i przeszedł na grę trójką w obronie, ale na niewiele się to zdało. W 70. minucie Hutnik dośrodkował piłkę w pole karne, a Krzysztof Świątek uderzeniem głową ustalił wynik meczu. W końcówce Ruch starał się zdobyć przynajmniej jedną bramkę, ale ostatecznie to się nie udało. Ruch zasłużenie przegrał, a dla podopiecznych Jarosława Skrobacza była to druga porażka z rzędu na wyjeździe. Wcześniej Ruch przegrał 0:2 ze Zniczem Pruszków.

Mimo porażki Ruch Chorzów wciąż znajduje się na drugim miejscu, ale teraz traci osiem punktów do Stali Rzeszów. Lider w minionej kolejce tylko bezbramkowo zremisował z drugim zespołem Lecha Poznań. W następnej kolejce Ruch Chorzów zagra z Pogonią Siedlce - to spotkanie odbędzie się 20 listopada o godzinie 13:00.

Czołówka tabeli II ligi po 17. kolejce: