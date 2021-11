Kosmiczny gol Mbappe! Nawet na treningu robi wrażenie: WOW! [WIDEO]

Reprezentacja Francji jest coraz bliżej uzyskania awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze. Aby tak się stało, kadra prowadzona przez Didiera Deschampsa potrzebuje wygranej w najbliższym meczu z Kazachstanem. Remis lub strata punktów spowoduje, że Francuzi będą drżeli o awans do spotkania z Finlandią, które jest zaplanowane na wtorek 16 listopada. Gazeta "L'Equipe", że atak Les Bleus w meczu z Kazachstanem stworzy tercet Kylian Mbappe - Antoine Griezmann - Karim Benzema. Z powodu urazów Didier Deschamps nie będzie mógł skorzystać z Raphaela Varane'a oraz Paula Pogby.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Kylian Mbappe spektakularnie uderzył piętką na treningu Francji. "Co za technika"

Reprezentacja Francji w miniony piątek odbyła oficjalny trening na płycie stadionu Parc des Princes w Paryżu, gdzie zostanie rozegrane spotkanie z Kazachstanem w ramach el. MŚ w Katarze. Oficjalny profil federacji opublikował nagranie z udziałem Kyliana Mbappe, na co dzień występującego w Paris Saint-Germain. Jeden z zawodników Les Bleus dośrodkował z prawej strony boiska do Mbappe, a 22-latek, po wykonaniu piruetu, uderzył piłkę piętą. Uderzenie Mbappe wylądowało w prawym okienku bramki.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Trafienie Kyliana Mbappe docenili internauci na Twitterze. "No spójrzcie na to, to jest niebywałe" - pisze jeden z fanów. "Jest w formie na dzisiaj" - dodaje inny internauta. "Zobaczcie na ten zmysł. Co za technika! To właśnie wyróżnia Kyliana Mbappe na tle innych zawodników. To jest definicja Boga Olimpu" - uważa jeden z kibiców.

Mimo wszystko dorobek Mbappe w reprezentacji Francji w 2021 roku może budzić lekki niedosyt, ponieważ napastnik zagrał w 12 spotkaniach, a ma na koncie "zaledwie" trzy gole oraz pięć asyst. Mecz Francji z Kazachstanem odbędzie się w sobotę 13 listopada o godzinie 20:45 w Paryżu.

Tabela grupy D przed meczem Francja - Kazachstan:

1. Francja - 12 pkt, bilans bramek 8:3*

2. Ukraina - 9 pkt, 9:8

3. Finlandia - 8 pkt, 7:7*

4. Bośnia i Hercegowina - 7 pkt, 8:7*

5. Kazachstan - 3 pkt, 5:12

* - Francja, Finlandia oraz Bośnia i Hercegowina mają jeden mecz rozegrany mniej