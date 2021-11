Dwukrotny mistrz świata nie zagra na mundialu? "Odrobina magii Di Marii" [WIDEO]

Dla Urugwaju było to niezwykle ważne spotkanie, ponieważ przed tym meczem zajmował dopiero szóste miejsce, które nie daje szans gry na turnieju w Katarze w tabeli strefy południowoamerykańskiej w kwalifikacjach do mundialu. Z kolei Argentyna liczyła na podtrzymanie kapitalnej passy meczów bez porażki, która wynosiła już 25 meczów. Goście rozpoczęli bez Leo Messiego w wyjściowej jedenastce. Piłkarz PSG w ostatnich tygodniach narzekał na kontuzję.

Mecz znakomicie ułożył się dla Argentyny, która już w siódmej minucie zdobyła gola. Młody urugwajski lewy obrońca Joaquin Piquerez stracił piłkę na krawędzi pola karnego na rzecz Paulo Dybali, który podał do Angela Di Marii, a ten popisał się cudownym strzałem w okienko bramki strzeżonej przez Fernando Muslerę. Dopiero na ostatnie 14 minut na murawie pojawił się Leo Messi, wchodząc za Giovanniego Lo Celso, ale wynik spotkania już się nie zmienił. "Wywarł niewielki wpływ na drużynę" - skomentował ESPN krótki występ gwiazdy PSG.

Bramka Di Marii dała Argentynie skromną wygraną. "Wiemy, jak trudno tu się gra"

Dla Argentyny był to już 26. mecz z rzędu bez porażki. "Argentyna zaczęła bez Lionela Messiego, ale odrobina magii Angela Di Marii wystarczyła, by wygrać z Urugwajem" - napisał ESPN. - Czasami po prostu trzeba wygrać, a nam się to udało - powiedział argentyński trener Lionel Scaloni.

- Wywierali na nas presję, mają doświadczonych graczy, ale mieliśmy szczęście, że udało nam się utrzymać naszą serię bez porażki i zdobyć trzy punkty - przyznał obrońca reprezentacji Argentyny Nicolas Otamendi. I dodał: - Wiemy, jak trudno się tu gra.

Akcję bramkową Argentyny można zobaczyć w poniższym skrócie od 1:07 minuty.

Urugwaj nie zagra na MŚ? Fatalna sytuacja reprezentacji w tabeli eliminacji

Sytuacja Urugwaju po tej porażce znacznie się skomplikowała. Dwukrotny zwycięzca mundialu w 1930 i 1950 roku zajmuje obecnie dopiero szóste miejsce, które nie daje awansu na mundial w Katarze z zaledwie 16 punktami. Z kolei Argentyna jest wiceliderem tabeli z sześcioma punktami straty do Brazylii, która ma już pewny awans na MŚ. W następnej serii gier Urugwaj zagra bardzo ważny mecz na wyjeździe z Boliwią, a Argentyna w hitowym starciu zmierzy się z niepokonaną Brazylią.

Tabela grupy el. MŚ w strefie Conmebol:

Brazylia 34 pkt., 12 spotkań Argentyna - 28, 12 Ekwador - 20, 13 Chile - 16, 13 Kolumbia - 16, 13 Urugwaj - 16, 13 Peru - 14, 13 Paragwaj - 12, 13 Boliwia - 12, 13 Wenezuela - 7, 13

Przypomnijmy, że na mundial w Katarze bezpośrednio awansują cztery pierwsze drużyny z tabeli, a piąta zagra w barażach interkontynentalnych dodatkowe spotkanie z reprezentacją z innej strefy eliminacyjnej i jego zwycięzca również zakwalifikuje się na MŚ.