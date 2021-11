Cezary Kulesza komentuje sensacyjny wynik meczu Niemcy - Polska w el. Euro U-21

Po czterech kolejkach biało-czerwoni zajmowali trzecią pozycję z siedmioma punktami i stracili punkty w meczach z Izraelem (1:2) oraz Węgrami (2:2). Niemców przed meczem ostrzegał selekcjoner Antonio Di Salvo. "Reprezentacja Polski podobno jest naszym najgroźniejszym rywalem. Oni wzięli trzech zawodników z seniorskiej kadry, czym pokazują, że chcą nas zdenerwować i traktują nas poważnie" - stwierdził. Reprezentacja Polski finalnie znacznie poprawiła swoją sytuację w grupie eliminacyjnej do mistrzostw Europy U21, które odbędą się w 2023 roku w Rumunii oraz Gruzji.

Zwycięstwo Polaków z Niemcami był prawdziwą sensacją. Kluczowy był pierwszy kwadrans meczu, w którym biało-czerwoni zdobyli aż trzy bramki. Dwa trafienia zanotował Adrian Benedyczak, występujący w Parmie, a gola na 3:0 strzelił Michał Skóraś. W 19. minucie Jean-Manuel Mbom wyleciał z boiska za brutalny faul na Adrianie Benedyczaku. W drugiej połowie przeważali Niemcy, ale bramkę w 90. minucie zdobyli Polacy za sprawą Kacpra Kozłowskiego.

Prezes PZPN Cezary Kulesza nie ukrywał radości po spektakularnej wygranej biało-czerwonych, co postanowił opisać na Twitterze. "Duży sukces naszej młodzieżowej kadry! Odnosimy ważne wyjazdowe zwycięstwo z reprezentacją Niemiec - aktualnymi mistrzami Europy. Mecze z Niemcami zawsze są wyjątkowe, ale dzisiejsza wygrana pokazuje nam ponadto, jak duży potencjał tkwi w tej drużynie. Teraz czas na seniorów" - napisał Kulesza. Polska dzięki wygranej traci tylko dwa punkty do Niemców oraz Izraela.

Do przyszłorocznych mistrzostw Europy U21 awansują zwycięzcy grupy, najlepsza reprezentacja w klasyfikacji z drugiego miejsca oraz zwycięzcy play-offów. Kolejność w tabeli zespołów z drugich miejsc zostanie ustalona najpierw przez liczbę zdobytych punktów, a potem różnicę bramek i liczbę zdobytych bramek. W przypadku gdyby to nie wyłoniło prawidłowej kolejności, to potem pod uwagę brana jest m.in liczba bramek zdobytych na wyjeździe, klasyfikacja fair play oraz miejsce w krajowym rankingu UEFA. Baraże prawdopodobnie odbędą się jesienią 2022 roku.