Tak wygląda sytuacja w tabeli po Niemcy 0:4 Polska w el. Euro U-21

Selekcjoner Niemców, Antonio Di Salvo ostrzegał swoich podopiecznych przed piątkowym meczem z Polską. Szkoleniowiec stwierdził wprost, że mimo sporej przewagi biało-czerwoni pozostają najtrudniejszym rywalem w grupie eliminacji do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2023 roku w Rumunii oraz Gruzji. "Oni wzięli trzech zawodników z seniorskiej kadry, czym pokazują, że chcą nas zdenerwować i traktują nas poważnie" - stwierdził.

Początek eliminacji nie był udany dla kadry prowadzonej przez Macieja Stolarczyka. Co prawda biało-czerwoni wygrali 2:0 z Łotwą i 3:0 z San Marino, ale jednocześnie przegrała 1:2 z Izraelem i straciła wygraną z Węgrami przez bramkę w 95. minucie (2:2). Tym samym po czterech kolejkach Polska była na trzecim miejscu z siedmioma punktami i traciła pięć punktów do Niemców oraz Izraela.

Nikt nie ma pojęcia, co się stało. Niemcy zostali zdeklasowani

Pierwsze minuty rywalizacji wyglądały dużo lepiej u Niemców, którzy prowadzili grę i częściej utrzymywali się przy piłce. Ten stan utrzymał się tylko przez pięć minut, a w 15. minucie reprezentacja Polski prowadziła już 3:0. Dwa gole, po dwóch podaniach Jakuba Kamińskiego, strzelił Adrian Benedyczak, występujący w Parmie. Swoje trafienie dołożył też Michał Skóraś, który najpierw wykorzystał błąd techniczny Jean-Manuela Mboma w polu karnym, a potem uderzył z ostrego kąta. W 19. minucie Mbom wyleciał z boiska za faul na Benedyczaku.

W drugiej połowie Niemcy odzyskali kontrolę nad spotkaniem i mieli swoje szanse na strzelenie co najmniej jednego gola, ale ostatnie słowo w tej konfrontacji należało do Polaków. Jakub Kamiński uderzył na bramkę Niemców, ale piłkę przed siebie odbił Luca Philipp. Do dobitki dopadł Kacper Kozłowski, który mocnym strzałem ustalił wynik meczu na 4:0. Tym samym biało-czerwoni znacznie zmniejszyli swoją stratę do lidera - obecnie to są tylko dwa punkty.

Do przyszłorocznych mistrzostw Europy U21 awansują zwycięzcy grupy, najlepsza reprezentacja w klasyfikacji z drugiego miejsca oraz zwycięzcy play-offów. O kolejności w tabeli zespołów z drugich miejsc najpierw decyduje liczba zdobytych punktów, a potem różnica bramek i liczba zdobytych bramek. Jeśli to nie doprowadzi do rozstrzygnięcia, to później pod uwagę brana jest liczba bramek zdobytych na wyjeździe, zwycięstwa na wyjeździe, klasyfikacja fair play oraz miejsce w krajowym rankingu UEFA. Baraże prawdopodobnie odbędą się jesienią 2022 roku.

Tabela w grupie B po meczu Polska - Niemcy