Polski huragan zmiótł Niemców w 15 minut! Szokujący mecz w el. Euro [WIDEO]

Reprezentacja Polski nie rozpoczęła najlepiej eliminacji do mistrzostw Europy do lat 21, które odbędą się w 2023 roku w Rumunii oraz Gruzji. Kadra prowadzona przez Macieja Stolarczyka wygrała 2:0 z Łotwą i 3:0 z San Marino, ale też przegrała 1:2 z Izraelem oraz zremisowała 2:2 z Węgrami po bramce w 95. minucie. Wygrana z Niemcami pozwoliłaby biało-czerwonym przybliżyć się do czołowych lokat - po czterech meczach Polska zajmowała trzecie miejsce z siedmioma punktami.

Swoich podopiecznych ostrzegał selekcjoner Niemców,Antonio Di Salvo. "Reprezentacja Polski podobno jest naszym najgroźniejszym rywalem. Oni wzięli trzech zawodników z seniorskiej kadry, czym pokazują, że chcą nas zdenerwować i traktują nas poważnie" - stwierdził.

Cóż za wejście w mecz! Polacy prowadzą 3:0, a Niemcy grają w "10"!

Dużo lepiej w mecz weszła reprezentacja Niemiec, która prowadziła grę. Biało-czerwoni z kolei mieli problem z utrzymaniem się przy piłce. To trwało jednak bardzo krótko, ponieważ w piątej minucie Jakub Kamiński zagrał do Adriana Benedyczaka. Jeden z Niemców dotknął piłkę, ale finalnie trafiła ona do napastnika, który płaskim strzałem dał Polakom prowadzenie.

Ten sam duet był groźny siedem minut później. Kamiński popisał się kapitalną akcją i zagrał świetną piłkę prostopadłą ze środka pola do Adriana Benedyczaka. Zawodnik Parmy wyszedł sam na sam z bramkarzem i podcinką podwyższył wynik. W 15. minucie Michał Skóraś wykorzystał błąd techniczny Jean-Manuela Mboma w polu karnym i zwiększył prowadzenie biało-czerwonych celnym strzałem z ostrego kąta. Cztery minuty później Mbom wyleciał z boiska za faul na Adrianie Benedyczaku.

Do przerwy utrzymał się wyniki 3:0 dla zespołu Macieja Stolarczyka.