Robert Lewandowski z deklaracją dotyczącą końca kariery. "To będzie pierwszy sygnał"

Robert Lewandowski przeżywa najlepszy czas w piłkarskiej karierze. Tylko w minionym roku pobił rekord 40 goli Gerda Muellera strzelonych w Bundeslidze. Napastnik śrubuje własny rekord trafień w roku kalendarzowym i jest jednym z kandydatów do wygrania Złotej Piłki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Robert Lewandowski o końcu kariery: Nie zdarzyło mi się jeszcze coś takiego, że nie miałem chęci pójść na trening

Na razie po 33-letnim napastniku nie widać oznak starzenia się, głównie za sprawą profesjonalnego podejścia zawodnika. Lewandowski poruszył ten temat w rozmowie z Łączy Nas Piłka. - Odpoczywam najlepiej i najszybciej, gdy jestem w domu z rodziną. To, co się dzieje w naszej głowie na co dzień, ma przełożenie na boisko. Szczególnie dla młodych piłkarzy. Jeżeli twoje życie jest ułożone chaotycznie, to później widzisz tego odzwierciedlenie na boisku. Z perspektywy czasu jeszcze bardziej doceniam pewne rzeczy. Wielokrotnie brakowało mi czasu na proste, spontaniczne rzeczy. Wyjazdy na weekend pojawią się dopiero za parę lat - przyznał.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl!

Lewandowski zdradził także, czy w jego głowie pojawiają się myśli o końcu kariery. - Nie zdarzyło mi się jeszcze coś takiego, że nie miałem chęci pójść na trening. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, będzie to pierwszy sygnał, aby powoli myśleć o zakończeniu kariery. Piłka to moja pasja i miłość. Od zawsze ciężko pracowałem. Wiedziałem, że praca i talent to jedno, ale bez konsekwencji będzie ciężko. Każdy potrafi biegać i kopnąć do przodu. Największą różnicę robią na pozór niewidoczne elementy - zdardził reprezentant Polski.

Prokuratura dostała zawiadomienie ws. Zbigniewa Bońka. Złożył je kibic

Deklaracja dotycząca końca kariery to przede wszystkim pozytywna informacja dla wszystkich kibiców reprezentacji Polski. Robert Lewandowski skończył 33 lata. Na przyszłorocznym mundialu w Katarze występowałby jako 34-latek. Kolejne wielkie imprezy, czy Euro w Niemczech oraz MŚ w Kanadzie i USA odbędą się odpowiednio w 2024 roku oraz 2026 roku.