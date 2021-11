Trzy finały el. MŚ 2022! Wicemistrzowie świata i dwie potęgi drżą do końca

Serbowie w niedzielę nie zawiedli, pokonali 3:1 Azerbejdżan. Zawiodła za to Portugalia, która mogła odskoczyć Serbom na dwa punkty. Nie odskoczyła, bo tylko bezbramkowo zremisowała z Irlandią. Obie drużyny przed ostatnią kolejką mają tyle samo punktów (17). Prowadzi Portugalia, która ma lepszy bilans bramkowy (plus 12, Serbia plus 8), ale tutaj być może wcale nie będzie trzeba patrzeć w bilans, bo w niedzielę w Lizbonie obie drużyny zagrają bezpośrednie spotkanie w walce o awans na mundial.

Podobna sytuacja jest w grupie H, gdzie w czwartek Rosja pewnie pokonała Cypr (6:0). Zgodnie z planem spotkanie z Maltą (7:1) wygrała też Chorwacja. W tej chwili prowadzi Rosja, która ma 22 punkty. Wicemistrzowie świata mają o dwa mniej, ale w niedzielę mogą odrobić te straty, jeśli w Splicie pokona Rosję.

Równie ciekawie po czwartkowych meczach zrobiło się w grupie B, gdzie Szwedzi przegrali na wyjeździe z Gruzją (0:2). I spadli z pierwszego miejsca, bo Hiszpania kilka godzin później pokonała Grecję (1:0). Nasi rywale na Euro 2020 mają jeszcze szanse na bezpośredni awans. Ale by tak się stało, muszą w niedzielę w Sewilli pokonać Hiszpanów, którzy dzięki czwartkowej wygranej przeskoczyli Szwedów w tabeli.

Wyniki czwartkowych meczów w el. do MŚ 2022 i sytuacja w grupach

Armenia - Macedonia Północna 0:5

Azerbejdżan - Luksemburg 1:3

Gruzja - Szwecja 2:0

Rosja - Cypr 6:0

Grecja - Hiszpania 0:1

Irlandia - Portugalila 0:0

Malta - Chorwacja 1:7

Niemcy - Liechtenstein 9:0

Rumunia - Islandia 0:0

Słowacja - Słowenia 2:2

Grupa A

1. Portugalia 17 pkt, bilans bramek 16:4

2. Serbia 17 pkt, 16:8

3. Luksemburg 9, 8:15

4. Irlandia 6, 8:8

5. Azerbejdżan 1, 5:18

Grupa B

1. Hiszpania 16 pkt, 14:5

2. Szwecja 15 pkt, 12:5

3. Grecja 9 pkt, 7:7

4. Gruzja 7 pkt, 6:12

5. Kosowo 4 pkt, 4:14

Grupa H

1. Rosja 22 pkt, 19:5

2. Chorwacja 20 pkt, 20:4

3. Słowacja 11 pkt, 11:10

4. Słowenia 11 pkt, 11:11

5. Malta 5 pkt, 9:24

6. Cypr 5 pkt, 3:19

