Szef francuskiego związku wydał oświadczenie w sprawie Karima Benzemy. Wyrok sądu bez znaczenia

Karim Benzema jest jednym z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku. Zawodnik Realu Madryt jest wręcz uważany za faworyta do triumfu w plebiscycie m.in przez Didiera Deschampsa, Carlo Ancelottiego czy Ronaldo Nazario. Sporo dzieje się też w kontekście pozasportowym, ponieważ wkrótce poznamy wyrok sądu w związku z szantażowaniem Mathieu Valbueny. Cała sprawa ciągnie się od 2015 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Media: Francuska federacja, mimo wyroku sądu, będzie powoływać Karima Benzemę do kadry

Francuska gazeta "Le Parisien" informuje, że wyrok sądu ws. szantażowania Mathieu Valbueny przez Karima Benzemę zostanie podany 24 listopada tego roku. Zawodnikowi Realu Madryt grozi 10 miesięcy w zawieszeniu oraz kara pieniężna. Wcześniej media podawały, że Benzema może otrzymać karę pięciu lat pozbawienia wolności, a do tego dostałby 75 tys euro grzywny. Jak afera "sextape gate" odbije się na reprezentacji Francji?

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Głos w tej sprawie postanowił zabrać Noel Le Graet, szef francuskiej federacji. Jego stanowisko jest jednoznaczne. "Karim nie będzie wykluczony z kadry z powodu ewentualnej sankcji od sądu. To Didier Deschamps jest odpowiedzialny za powołania. Nawet jeśli kara będzie w zawieszeniu, to Benzema może się odwołać od wyroku skazującego. Temat powołań do reprezentacji Francji nie będzie miał związku z wyrokiem w przeciągu najbliższych miesięcy" - przekazał Le Graet w rozmowie dla "Le Parisien".

"Sextape gate" trwa od 2015 roku. Wówczas w ręce niepożądanych osób wpadła sekstaśma, na której znalazł się Mathieu Valbuena oraz jego partnerka Fanny Lafon. Karim Benzema miał szantażować Valbuenę i namawiać do tego, aby finalnie dogadał się z szantażystami, dzięki czemu taśma nie dostałaby się do mediów. Obecny zawodnik Olympiakosu Pireus zdecydował się pójść z tym na policję, a sąd postawił zarzuty pięciu osobom. Jedną z przesłuchiwanych osób był Djibril Cisse.