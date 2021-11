Znamy datę gali The Best FIFA 2021. Lewandowski znów najlepszy na świecie?

Robert Lewandowski nie miał sobie równych w 2020 roku. W plebiscycie FIFA The Best pokonał m.in. Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Ba, zrobił to z dużą przewagę. Polak zdobył w głosowaniu maksymalną liczbę punktów. Jak będzie w tym roku? FIFA podała datę plebiscytu, który odbędzie się dokładnie 17 stycznia 2022 roku w siedzibie FIFA w Zurychu.

Przypomnijmy, że nagroda FIFA The Best przyznawana jest zawodnikowi, na którego głosuje się w czterech kategoriach: wybierają selekcjonerzy, kapitanowie reprezentacji, dziennikarze (ponad 300) i kibice. W tym roku głosowanie rozpocznie się 22 listopada (poniedziałek) i zakończy 10 grudnia (piątek). Sama gala natomiast będzie transmitowana w telewizji internetowej.

"Dzięki ciężkiej pracy, solidarności i specjalnym środkom, piłka nożna przyniosła pocieszenie i radość wielu ludziom" - czytamy na oficjalnej stronie FIFA. Gala The Best FIFA Football Awards organizowana jest w myśl nagradzania najlepszych zawodników i zawodniczki w wielu kategoriach. Osiągnięcia w sezonie 2020/21 obejmują także igrzyska olimpijskie w Tokio.

The Best FIFA Football Awards 2021. Jakie kategorie pojawią się na styczniowej gali?

Piłkarka Roku FIFA

Piłkarz Roku FIFA

Trenerka Roku FIFA

Trener Roku FIFA

Bramkarka Roku FIFA

Bramkarz Roku FIFA

FIFA FIFPRO Światowa XI Kobiet

FIFA FIFPRO Światowa XI Mężczyzn

Nagroda Puskasa (za najładniejszą bramkę roku)

Nagroda kibiców FIFA

W poprzednim roku Robert Lewandowski udowodnił, że zasłużył na wszystkie indywidualne wyróżnienia. W obecnym może jednak nie tylko powtórzyć swój wyczyn, ale zdobyć jeszcze jedno, niezwykle ważne dla każdego piłkarza trofeum, a mianowicie Złotą Piłkę. Plebiscyt "France Football" odbędzie się 29 listopada, a napastnik Bayernu Monachium jest jednym z kluczowych kandydatów do sięgnięcia po nagrodę.

Gdyby 33-latkowi udało się ponownie sięgnąć po tytuł Piłkarza Roku FIFA, zrównałby się on m.in. z Ronaldinho, którego dwukrotnie wyróżniono w ten sposób. Rekordzistą pod względem tytułów FIFA The Best jest Lionel Messi (6), drugie miejsce zajmuje Cristiano Ronaldo (5), a podium zamyka niegrający już Zinedine Zidane oraz Ronaldo Nazario (po trzy).