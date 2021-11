Na bloku, w którym mieszkał Kazimierz Górski, odsłonięto mural z jego wizerunkiem [WIDEO]

Zobacz wideo

- Chcemy bardzo serdecznie podziękować duetowi Czary-Mury, który uparcie aż dwa lata walczył o powstanie muralu, a także mecenasowi tego projektu, sponsorowi reprezentacji Polski w piłce nożnej, firmie STS, dzięki któremu realizacja projektu była możliwa - powiedziała Berenika Górska, wnuczka „Trenera Tysiąclecia".- Dziękujemy również zarządcy budynku oraz całej wspólnocie, która z entuzjazmem przyjęła pomysł stworzenia tego unikatowego dzieła. Mural dla rodziny będzie dumą i pamiątką, a dla okolicznych mieszkańców miłym wspomnieniem i znakiem rozpoznawczym budynku Madalińskiego 49/51, w którym przez wiele lat mieszkał dziadek. Cała rodzina jest ogromnie wzruszona i dumna.

REKLAMA

Mural na warszawskim Mokotowie powstawał 21 dni. Przedstawia mierzącą ponad 9 metrów postać Kazimierza Górskiego wraz z jednym z jego najbardziej znanych cytatów „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie". Praca jest wyjątkowa, bo tworzona w dwóch technikach artystycznych – na części malowidła wykorzystano ponad tysiąc elementów ceramicznych, które w połączeniu z promieniami słońca sprawiają, że całość jest jeszcze bardziej efektowna.

- Pod koniec 2020 roku wysłaliśmy zapytania do potencjalnych sponsorów, zastanawiając się, kto mógłby nam pomóc w realizacji tego wyjątkowego projektu. W większości przypadków nie było niestety odzewu. Nie poddawaliśmy się i zdecydowaliśmy, że dobrym pomysłem będzie kontakt ze sponsorami reprezentacji w Polski w piłce nożnej. To był strzał w dziesiątkę. Najszybciej odezwał się do nas STS, którego gotowość do działania i entuzjazm od razu utwierdziły nas w przekonaniu, iż wspólnie sprawimy, że mural Kazimierza Górskiego ujrzy światło dzienne i zrealizujemy tym samym nasze artystyczne marzenie – mówią Marek Grela i Marta Piróg, artyści występujący pod nazwą Czary-Mury. I dodają: – Od początku istnienia Czary-Mury zależało nam na stworzeniu tego muralu, dlatego niestrudzenie dążyliśmy do realizacji tego projektu i cierpliwie dopełnialiśmy wszystkich formalności przez prawie dwa lata. Paweł Rabantek, dyrektor marketingu w STS, dodaje, że mecenat muralu doskonale wpisuje się w realizowaną przez firmę strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, która w dużej mierze opiera się na działaniach Fundacji STS oraz działaniach sponsorskich. – Od razu wiedzieliśmy, że chcemy być częścią tej wyjątkowej inicjatywy. Decyzja o podjęciu współpracy z artystami z Czary-Mury i ufundowaniu muralu Kazimierza Górskiego zapadła bardzo szybko. Sport leży w DNA naszej firmy. Od lat jesteśmy dumnym sponsorem m.in. reprezentacji Polski w piłce nożnej, a od teraz również dumnym mecenasem muralu upamiętniającego najwybitniejszego polskiego trenera – mówi Paweł Rabantek.