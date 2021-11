Zaczęło się niewinnie, aż tu nagle rozpętało się piekło. Ruszyli nawet kibice [WIDEO]

Nie od dziś wiadomo, że piłka na szczeblu juniorskim potrafi wzbudzić skrajne emocje. Dowodem na to było spotkanie ligi ukraińskiej U-17 pomiędzy Inter Dnipro a Mariupolem, kiedy to po jednym zdarzeniu doszło do bójki pomiędzy zawodnikami obu drużyn. W sprawę szybko wmieszał się także sztaby trenerskie, ale także kibice oraz rodzice nielicznie zgromadzeni na trybunach.

Ukraina. Bójka na meczu juniorów. Kibice dołączyli do przepychających się piłkarzy [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w 69. minucie przy wyniku 2:1 dla Mariupolu. Zarzewiem bójki był pojedynek pomiędzy zawodnikami obu zespołów, ale przede wszystkim zachowanie jednego z zawodników gości, który odepchnął faulującego piłkarza. To sprowokowało innych zawodników do przepychanek. W tym momencie arbiter zupełnie stracił kontrolę nad tym, co dzieje się na murawie. Kilkadziesiąt sekund później do piłkarzy dołączyli również członkowie sztabu szkoleniowego oraz kibice siedzący na trybunach.

Ostatecznie zakończyło się na trwających dwie minuty przepychankach, gdyż chwilę później osoby niebędące uczestnikami meczu zeszły z murawy. Całość zdarzenia można zobaczyć na filmie poniżej.

